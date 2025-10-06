Pianeta Milan
Juventus-Milan, Pulisic e il rigore da dimenticare: i dati dei rossoneri

Quando Pulisic prende il pallone e si avvicina al dischetto degli 11 metri, Allegri decide di girarsi e non guardare: il dato sui rigori
Quando Pulisic prende il pallone e si avvicina al dischetto degli 11 metri, Allegri decide di girarsi e non guardare. Ed è proprio dal boato dello stadium e dalle facce dei propri avversari che capisce che il rigore è finito alto sopra la traversa: 0-0. Gelo totale.

Juventus-Milan, dal dischetto al cielo: Pulisic sbaglia ancora a Torino

"Ha tirato di piatto? ma come? Glielo avevo detto di non farlo!", commenta Allegri arrabbiato verso Landucci. In campo, Pulisic si dispera, coprendosi il volto con le proprie mani, rendendosi conto che, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quell'errore poteva sbloccare la partita regalando i 3 punti al Milan. Il giovane americano era arrivato all'Allianz Stadium con numeri molto positivi:6 gol e 2 assist in soli sei partite. Le statistiche, però, si aggiornano: due rigori sbagliati, entrambi a Torino ma in stadi diversi (contro il granata Milinkovic Savic prima, e Di Gregorio poi).

L'episodio di ieri, però, non è un caso isolato. Dal gennaio 2024, i rossoneri hanno collezionato 7 rigori sbagliati su 13 in Serie A, avendo così la percentuale realizzativa più bassa tra tutti i campionati d'Europa. Nonostante l'errore, lo staff rossonero, Allegri incluso, ha mostrato forte sostegno all'americano, accogliendolo con un caloroso abbraccio nel momento della sostituzione.

