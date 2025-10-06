Nazionale U21, prima convocazione per Camarda—
Bartesaghi potrà riabbracciare il suo compagno di tante avventure in rossonero, Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, ora in prestito al Lecce, parteciperà per la prima volta a una spedizione con la selezione U21. Dopo la prima rete in Serie A, siglata all'ultimo minuto di Lecce-Bologna 2-2 e dunque decisiva per il pareggio dei suoi, un'ulteriore gioia per il giovanissimo centravanti.
