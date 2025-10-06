Silvio Baldini, CT della Nazionale U21, ha convocato due giocatori di proprietà del Milan in vista dei due impegni di questa sosta. Ecco chi sono

È ora di sosta per le nazionali. Chiusasi la sesta giornata di Serie A con il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, i giocatori dei vari club stanno raggiungendo in queste ore le rispettive nazionali. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sono 15 i giocatori rossoneri che hanno risposto alla convocazione della propria nazionale.