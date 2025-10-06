Pianeta Milan
Sosta nazionali, due giocatori di proprietà del Milan convocati nell’U21 di Baldini

Silvio Baldini, CT della Nazionale U21, ha convocato due giocatori di proprietà del Milan in vista dei due impegni di questa sosta. Ecco chi sono
È ora di sosta per le nazionali. Chiusasi la sesta giornata di Serie A con il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, i giocatori dei vari club stanno raggiungendo in queste ore le rispettive nazionali. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sono 15 i giocatori rossoneri che hanno risposto alla convocazione della propria nazionale.

Due di questi non si uniranno alla propria nazionale maggiore, bensì alla selezione U21. Si tratta di Zachary Athekame, convocato dalla Svizzera U21, e di Davide Bartesaghi. Quest'ultimo è stato convocato dal CT Silvio Baldini per il doppio impegno che attende gli azzurrini, i quali dovranno affrontare Svezia ed Armenia. Bartesaghi, che ieri ha disputato la sua prima partita intera in Serie A, non sarà l'unico giocatore di proprietà del Milan che dovrà seguire i dettami di Baldini.

Nazionale U21, prima convocazione per Camarda

Bartesaghi potrà riabbracciare il suo compagno di tante avventure in rossonero, Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, ora in prestito al Lecce, parteciperà per la prima volta a una spedizione con la selezione U21. Dopo la prima rete in Serie A, siglata all'ultimo minuto di Lecce-Bologna 2-2 e dunque decisiva per il pareggio dei suoi, un'ulteriore gioia per il giovanissimo centravanti.

