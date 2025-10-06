È ora di pausa nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. Le varie nazionali di tutto il mondo saranno impegnate in due partite tra qualificazioni ai prossimi Mondiali oppure gare amichevoli. Il Milan, dopo aver pareggiato ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, perderà molti giocatori, i quali hanno risposto alle convocazioni delle rispettive selezioni. Ecco chi sono, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'.
RASSEGNA STAMPA
Sosta nazionali, ecco tutti i convocati del Milan: 15 giocatori via da Milanello
La sosta nazionali in casa Milan—
Su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi si legge: "Sarà una sosta senza molti nazionali, e con la rosa ridotta all’osso, quella che vivrà il Milan. Sono infatti ben quindici i rossoneri che mercoledì non si ritroveranno a Milanello. Questi giocatori tra oggi e domani inizieranno a lavorare con le rispettive selezioni. Gabbia torna in azzurro, chiamato dal CT Gattuso, Leao è stato convocato dal Portogallo, Saelemaekers e De Winter dal Belgio, Estupinan dall’Ecuador (ieri l’ex Brighton era allo Stadium, in tribuna vicino a Furlani, Tare e Ibrahimovic, nonostante fosse squalificato), Gimenez dal Messico, Loftus-Cheek dall’Inghilterra, Maignan, Nkunku e Rabiot dalla Francia, Pulisic dagli Stati Uniti, Pavlovic dalla Serbia e naturalmente Modric dalla Croazia. Della lista fanno parte anche Bartesaghi e Athekame, chiamati dall’Under 21 rispettivamente di Italia e Svizzera. Per Allegri sarà una sosta con pochi giocatori disponibili (Ricci, Tomori e Fofana gli unici big). Oltre a supervisionare il recupero di Jashari (servirà un altro mese), lavorerà per inserire nei meccanismi rossoneri Odogu".
