Ieri sera il Milan ha perso l'occasione di riagganciare Napoli e Roma in vetta alla classifica. Ma, soprattutto, di dare una grande dimostrazione di forza. Una vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus sarebbe significato una dichiarazione d'intenti da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Il pareggio a reti bianche, invece, lascia con l'amaro in bocca. Questo perché i rossoneri hanno sbagliato un rigore con Pulisic e hanno sprecato con Leao due palle gol nei minuti finali. L'amaro in bocca per un pareggio esterno sul campo della Juventus, però, porta con sé degli aspetti positivi. Fino alla scorsa stagione, si sarebbe trattato di un gran risultato. E ora? Da quest'anno la musica è cambiata. La squadra di Massimiliano Allegri sembra pronta per competere ai massimi livelli. Eppure, come ha detto il tecnico livornese, c'è ancora tanto da lavorare. Di seguito, si riporta il commento del match di Alfredo Pedullà, giornalista di 'Sportitalia'.