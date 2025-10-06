Juventus-Milan ieri sera si è chiusa a reti bianche. Il big match più atteso dell'intera sesta giornata di Serie A non ha regalato spettacolo, soprattutto nel primo tempo. Durante il secondo tempo, invece, ci sono state più occasioni da rete, da una parte e dall'altra. Complessivamente, i rossoneri avrebbero meritato qualcosa di più. Il rigore fallito da Pulisic e le due occasioni sciupate da Leao lasciano l'amaro in bocca tanto ai tifosi rossoneri quanto a Massimiliano Allegri e ai suoi uomini.

Come è abbastanza normale che sia, il premio di migliore in campo della partita è stato assegnato a un portiere. Ad aggiudicarselo è stato il portiere e capitano del Milan, Mike Maignan. All'interno di una partita pressoché inoperosa, l'estremo difensore della nazionale francese (per cui è stato convocato anche a questo giro), si è fatto trovare pronto su un tiro a botta sicura e da distanza ravvicinata di Federico Gatti. Con un intervento di puro istinto, ma pur sempre prodigioso, Maignan ha negato la gioia del gol al difensore italiano, mantenendo la porta inviolata. Nel post-partita, Riccardo Trevisani a 'Pressing' ha elogiato il gesto del portiere e ha commentato brevemente lo svolgimento della gara. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.