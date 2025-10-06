Abbiamo sprecato più di quanto pensate! Analisi Juventus-Milan 0-0

Azzannare la partita è stata la richiesta di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Milan 0-0 ai suoi ragazzi. Bisogna leggere i momenti e capire quando colpire l'avversario. Ieri il Milan ha creato 4/5 palle gol nitide, ma soprattutto non è riuscito a sfruttare tante occasioni "nascoste" durante la partita, per scelte sbagliate. Sono occasioni clamorose che hanno pesato tanto. Lo si evince dall'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, che ha evidenziato nelle grafiche tante situazioni di gioco di questo tipo. Anche il tecnico livornese non è esente da errori stavolta: c'è una lettura e una scelta sbagliata anche da parte sua, che è costata il pareggio! Guarda fino alla fine il video qui sotto per scoprire di cosa si tratta e ricordati di lasciare un mi piace! È importante anche che ti iscrivi al canale YouTube e attivi la campanella, così come siamo curiosi di sapere cosa ne pensi: di' la tua nei commenti!