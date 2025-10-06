La cronaca—
Inizio blando da parte delle due squadre, con i ragazzi di Oddo che provano a impostare di possesso. La prima opportunità è dei padroni di casa, al 10' Torriani è reattivo sulla conclusione ravvicinata di Viscardi. Col passare dei minuti i ritmi restano bassi, e la prima conclusione rossonera arriva al 26' quando Hodzic mette fuori dopo un'azione prolungata. Le occasioni latitano, al 38' Branca su punizione defilata sfiora lo specchio mentre al 45' Adenyo calcia al termine di una progressione trovando la parata di Torriani.
Si riparte con due cambi per il Milan Futuro - dentro Borsani e Ibrahimović, in gol entrambi nel turno precedente - ma non cambia la tendenza di una partita avara di occasioni da gol anche per via di due squadre messe bene in campo. Squillo dei padroni di casa al 63' con Viscardi che si accentra e chiama Torriani a una grande risposta. La Ciserano è costretta a due cambi per infortunio, ma la partita cambia al 73': fallo di Cappelletti, rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Lucenti, Torriani respinge ma sulla ribattuta è proprio Viscardi a ribadire in rete. Nel finale i rossoneri ci provano con generosità - soprattutto con Asanji - non riuscendo a superare il muro difensivo rossoblù e un Cavalieri sempre attento tra i pali.
Il tabellino—
VIRTUS CISERANO BERGAMO-MILAN FUTURO 1-0
VIRTUS CISERANO (3-4-1-2): Cavalieri; Legramandi (45'st Foroni), Lucenti, De Felice (23'st Kasse); Adenyo, Quaggiotto, Marin, Testa; Fornari (25'st Manzi); Lozza (35'st Ferro), Viscardi (45'st Bottani). A disp.: Rovelli; Rbouhi; Ferrario. All.: Valenti.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Karaca (1'st Borsani); Geroli (1'st Ibrahimović), Hodzic, Branca (31'st Asanji); Sia (42'st Perrucci), Magrassi, Domniței (24'st Eletu). A disp.: Bouyer; Vladimirov; Mancioppi, Viana Seedorf. All.: Oddo.
Arbitro: Fresu di Sassari.
Gol: 30'st Viscardi (VC).
Ammoniti: 33' Geroli (MF), 37' Legramandi (VC), 27'st Duțu (MF), 31'st Viscardi (VC), 37'st Eletu (MF), 37'st Oddo (MF), 48'st Ferro (VC), 50'st Cavalieri (VC).
Note: al 30'st Torriani (MF) ha parato un rigore a Lucenti (VC).
© RIPRODUZIONE RISERVATA