Milan Futuro fermato dalla Virtus Ciserano: 1-0. Prima sconfitta per i ragazzi di Oddo
Ieri alle 15:00 Virtus Ciserano-Milan Futuro, sesta giornata del gruppo B di Serie D, si è chiusa sull'1-0 per i padroni di casa. È stata la prima sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo
(fonte: acmilan.com)

Primo stop stagionale per il Milan Futuro, che al Pesenti di Ciserano cede alla Virtus per 1-0. A decidere la contesa valida per la 6ª giornata del girone B il guizzo di un Viscardi - indubbiamente il migliore in campo - lesto a ribadire in rete un rigore parato da Torriani al capitano dei bergamaschi, Lucenti. Questo, in sintesi, l'andamento di una partita avara di emozioni, che le due squadre hanno condotto in maniera ordinata ma senza produrre tante opportunità offensive.

90' che sono stati quindi decisi da un episodio, per una partita che ha premiato una squadra esperta e sinora imbattuta tra le mura amiche considerando campionato e Coppa Italia di categoria. Non mancano comunque le indicazioni positive per Oddo, dalla tenuta difensiva alla grinta orgogliosa nel cercare la rimonta nel finale. Elementi da cui ripartire nei prossimi incontri nella seconda metà di ottobre, dopo i rinvii dei prossimi due appuntamenti (Varesina in Coppa Italia e Breno in campionato) per gli impegni delle nazionali.

La cronaca

—  

Inizio blando da parte delle due squadre, con i ragazzi di Oddo che provano a impostare di possesso. La prima opportunità è dei padroni di casa, al 10' Torriani è reattivo sulla conclusione ravvicinata di Viscardi. Col passare dei minuti i ritmi restano bassi, e la prima conclusione rossonera arriva al 26' quando Hodzic mette fuori dopo un'azione prolungata. Le occasioni latitano, al 38' Branca su punizione defilata sfiora lo specchio mentre al 45' Adenyo calcia al termine di una progressione trovando la parata di Torriani.

Si riparte con due cambi per il Milan Futuro - dentro Borsani e Ibrahimović, in gol entrambi nel turno precedente - ma non cambia la tendenza di una partita avara di occasioni da gol anche per via di due squadre messe bene in campo. Squillo dei padroni di casa al 63' con Viscardi che si accentra e chiama Torriani a una grande risposta. La Ciserano è costretta a due cambi per infortunio, ma la partita cambia al 73': fallo di Cappelletti, rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Lucenti, Torriani respinge ma sulla ribattuta è proprio Viscardi a ribadire in rete. Nel finale i rossoneri ci provano con generosità - soprattutto con Asanji - non riuscendo a superare il muro difensivo rossoblù e un Cavalieri sempre attento tra i pali.

Il tabellino

—  

VIRTUS CISERANO BERGAMO-MILAN FUTURO 1-0

VIRTUS CISERANO (3-4-1-2): Cavalieri; Legramandi (45'st Foroni), Lucenti, De Felice (23'st Kasse); Adenyo, Quaggiotto, Marin, Testa; Fornari (25'st Manzi); Lozza (35'st Ferro), Viscardi (45'st Bottani). A disp.: Rovelli; Rbouhi; Ferrario. All.: Valenti.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Karaca (1'st Borsani); Geroli (1'st Ibrahimović), Hodzic, Branca (31'st Asanji); Sia (42'st Perrucci), Magrassi, Domniței (24'st Eletu). A disp.: Bouyer; Vladimirov; Mancioppi, Viana Seedorf. All.: Oddo.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Gol: 30'st Viscardi (VC).

Ammoniti: 33' Geroli (MF), 37' Legramandi (VC), 27'st Duțu (MF), 31'st Viscardi (VC), 37'st Eletu (MF), 37'st Oddo (MF), 48'st Ferro (VC), 50'st Cavalieri (VC).

Note: al 30'st Torriani (MF) ha parato un rigore a Lucenti (VC).

