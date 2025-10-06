Ieri alle 15:00 Virtus Ciserano-Milan Futuro, sesta giornata del gruppo B di Serie D, si è chiusa sull'1-0 per i padroni di casa. È stata la prima sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo

90' che sono stati quindi decisi da un episodio, per una partita che ha premiato una squadra esperta e sinora imbattuta tra le mura amiche considerando campionato e Coppa Italia di categoria. Non mancano comunque le indicazioni positive per Oddo, dalla tenuta difensiva alla grinta orgogliosa nel cercare la rimonta nel finale. Elementi da cui ripartire nei prossimi incontri nella seconda metà di ottobre, dopo i rinvii dei prossimi due appuntamenti (Varesina in Coppa Italia e Breno in campionato) per gli impegni delle nazionali.