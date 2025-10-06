Un po' amaro il risveglio di lunedì per tutti i tifosi del Milan . Ieri sera, tra le mura dell'Allianz Stadium di Torino, è andato in scena il big match della sesta giornata di Serie A: Juventus-Milan . Una serata caratterizzata da molti ex da ambo le parti, con Allegri che è ritornato in quella che è stata la sua casa per 8 lunghi anni. Il match, non particolarmente 'attivo' è finito in parità: 0-0, con un rigore sbagliato da Christian Pulisic. Il club rossonero, in merito, ha fatto uscire un resoconto del match:

All’Allianz Stadium finisce 0-0 tra Milan e Juventus: sfida intensa e senza reti tra due squadre ordinate e organizzate in difesa. I rossoneri arrivavano a Torino subito dopo il convincente 2-1 al Napoli con ritmo e fiducia, e confermano solidità e ordine, muovendo palla con pazienza e provando a colpire in transizione con Pulisic e Gimenez. Gara di dettagli, con poche concessioni difensive e tanta attenzione sulle seconde palle: un test di maturità superato a livello di tenuta e concentrazione, pur senza la zampata decisiva.