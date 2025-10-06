Pianeta Milan
Pareggio amaro per il Milan: Leao e Pulisic sprecano le occasioni decisive

Pareggio amaro per il Milan: Leao e Pulisic sprecano le occasioni decisive - immagine 1
Un po' amaro il risveglio di lunedì per tutti i tifosi del Milan: il resoconto del big match di Torino contro la Juventus
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un po' amaro il risveglio di lunedì per tutti i tifosi del Milan. Ieri sera, tra le mura dell'Allianz Stadium di Torino, è andato in scena il big match della sesta giornata di Serie A: Juventus-Milan. Una serata caratterizzata da molti ex da ambo le parti, con Allegri che è ritornato in quella che è stata la sua casa per 8 lunghi anni. Il match, non particolarmente 'attivo' è finito in parità: 0-0, con un rigore sbagliato da Christian Pulisic. Il club rossonero, in merito, ha fatto uscire un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) -

All’Allianz Stadium finisce 0-0 tra Milan e Juventus: sfida intensa e senza reti tra due squadre ordinate e organizzate in difesa. I rossoneri arrivavano a Torino subito dopo il convincente 2-1 al Napoli con ritmo e fiducia, e confermano solidità e ordine, muovendo palla con pazienza e provando a colpire in transizione con Pulisic e Gimenez. Gara di dettagli, con poche concessioni difensive e tanta attenzione sulle seconde palle: un test di maturità superato a livello di tenuta e concentrazione, pur senza la zampata decisiva.

È certamente il Milan ad essersi costruito le occasioni più nitide, sprecando il colpo del ko dal dischetto con Pulisic, e sul finale di gara con un Leão impreciso sottoporta. Da sottolineare che sull'unica palla-gol nitida avuta dalla Juventus un super Mike Maignan che salva il risultato con una parata enorme su Gatti. La squadra di Mister Allegri si trova così con solo un punto tra le mani: il primo pareggio stagionale porta i rossoneri a 13 punti in classifica, subito dietro alla coppia di testa Roma-Napoli. Prossimo impegno a San Siro contro la Fiorentina con l'obiettivo di continuare questa bella striscia positiva.

LA CRONACA

All'Allianz Stadium primo tempo teso, con entrambe le squadre chiuse e più concentrate a non prendere gol che a sviluppare azioni offensive degne di nota. Il Milan prova a far girare la palla per far muovere la difesa della Juventus. Tuttavia, sono i bianconeri a risultare pericolosi per primi: al 28' cross di Conceição, tocco di David che sfiora anticipando Pavlović sul primo palo, il pallone attraversa l'area e si spegne sul fondo. Al 29' gran botta di Rabiot alta. Al 32' slalom di Gimenez, tiro centrale bloccato da Di Gregorio. Al 34' inserimento di Kalulu che crossa per David, l'attaccante canadese controlla ma scivola al momento del tiro. Al 43' grande chance rossonera: Pavlović mette in mezzo e Gimenez incorna di testa sfiorando il palo. 0-0 all'intervallo.

La ripresa parte con i bianconeri più pimpanti: al 47' mischia in area, Gatti calcia da due passi ma Maignan salva compiendo un vero e proprio miracolo. Al 52' lancio di Modrić, Kelly stende Gimenez, è rigore: dal dischetto Pulisic manda alto. L'americano ci riprova subito al 54', destro a giro, bloccato a terra da Di Gregorio. Allegri prova a cambiare qualcosa in attacco e fa entrare Leão e Nkunku per Gimenez e Pulisic: al 68' proprio Leão vede il portiere fuori e prova da metà campo, palla alta di un soffio. Al 73' cross arriva a Leão, solo sul secondo palo, calcia col piatto sotto porta ma mette incredibilmente a lato. Al 91' prova a inventare Modrić: in verticale pesca ancora Leão, il suo tiro è centrale. É l'ultima occasione di una partita che si conclude 0-0

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.

LEGGI ANCHE: Milan, Leao ha fallito la prova del 9: ruolo non adatto o ritardo di condizione?

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 45' Fofana (M), 4'st Locatelli (J), 14'st Bartesaghi, 29'st Gatti (J)

