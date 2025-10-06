È certamente il Milan ad essersi costruito le occasioni più nitide, sprecando il colpo del ko dal dischetto con Pulisic, e sul finale di gara con un Leão impreciso sottoporta. Da sottolineare che sull'unica palla-gol nitida avuta dalla Juventus un super Mike Maignan che salva il risultato con una parata enorme su Gatti. La squadra di Mister Allegri si trova così con solo un punto tra le mani: il primo pareggio stagionale porta i rossoneri a 13 punti in classifica, subito dietro alla coppia di testa Roma-Napoli. Prossimo impegno a San Siro contro la Fiorentina con l'obiettivo di continuare questa bella striscia positiva.
LA CRONACA
All'Allianz Stadium primo tempo teso, con entrambe le squadre chiuse e più concentrate a non prendere gol che a sviluppare azioni offensive degne di nota. Il Milan prova a far girare la palla per far muovere la difesa della Juventus. Tuttavia, sono i bianconeri a risultare pericolosi per primi: al 28' cross di Conceição, tocco di David che sfiora anticipando Pavlović sul primo palo, il pallone attraversa l'area e si spegne sul fondo. Al 29' gran botta di Rabiot alta. Al 32' slalom di Gimenez, tiro centrale bloccato da Di Gregorio. Al 34' inserimento di Kalulu che crossa per David, l'attaccante canadese controlla ma scivola al momento del tiro. Al 43' grande chance rossonera: Pavlović mette in mezzo e Gimenez incorna di testa sfiorando il palo. 0-0 all'intervallo.
La ripresa parte con i bianconeri più pimpanti: al 47' mischia in area, Gatti calcia da due passi ma Maignan salva compiendo un vero e proprio miracolo. Al 52' lancio di Modrić, Kelly stende Gimenez, è rigore: dal dischetto Pulisic manda alto. L'americano ci riprova subito al 54', destro a giro, bloccato a terra da Di Gregorio. Allegri prova a cambiare qualcosa in attacco e fa entrare Leão e Nkunku per Gimenez e Pulisic: al 68' proprio Leão vede il portiere fuori e prova da metà campo, palla alta di un soffio. Al 73' cross arriva a Leão, solo sul secondo palo, calcia col piatto sotto porta ma mette incredibilmente a lato. Al 91' prova a inventare Modrić: in verticale pesca ancora Leão, il suo tiro è centrale. É l'ultima occasione di una partita che si conclude 0-0
IL TABELLINO
JUVENTUS-MILAN 0-0
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 45' Fofana (M), 4'st Locatelli (J), 14'st Bartesaghi, 29'st Gatti (J)
