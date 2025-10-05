Pianeta Milan
Virtus Ciserano-Milan Futuro 1-0: Viscardi condanna Oddo alla prima sconfitta in campionato

Alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG), è andato in scena il match tra Virtus Ciserano-Milan Futuro per la sesta giornata di Serie D. Ecco il nostro commento alla partita!
Francesco De Benedittis

Nel pomeriggio, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG), è andato in scena Virtus Ciserano-Milan Futuro: match valido per la sesta giornata della Serie D 2025/26. La partita è terminata sul risultato di 1-0 per la Virtus Ciserano. Ecco il racconto del match!

Serie D: Virtus Ciserano-Milan Futuro, il racconto della partita

Primo tempo: Torriani prima, e Minotti poi negano il gol alla Virtus

—  

Un primo tempo piacevole quello andato in scena tra Virtus Ciserano e Milan Futuro. Partita molto equilibrata e con poche occasioni per parte. Nei primi 45' minuti, le migliori, delle poche, occasioni sono capitate alla Virtus Ciserano. La prima occasione è capitata a Viscardi al 9' minuto ma sulla sua strada ha trovato un grandissimo Torriani che con un autentico miracolo nega il vantaggio alla squadra di casa. La secondo occasione è capitata a Lozza al minuto 26', dopo un  pallone perso dal Milan a centrocampo, ne approfitta Viscardi, il quale punta e salta Dutu e mette in mezzo per Lozza, ma salva tutto Minotti con un intervento miracoloso.

Un primo tempo, come detto, ricco di duelli dove spiccano sicuramente Torriani e i due centrali rossoneri, Dutu e Minotti, in mezzo al campo e davanti tanta fatica a trovare il varco giusto.

Secondo tempo: Torriani strepitoso ma non basta...

—  

Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo tempo, il Milan fa la partita e la Virtus, con i suoi lanci lunghi su Viscardi, riparte in contropiede. Proprio l'attaccante della Virtus al 73' conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri va Lucenti, ma sbaglia... sulla ribattuta però Viscardi non sbaglia e fa 1-0. Gli ultimi 20' minuti Oddo le prova tutte per pareggiare ma non c'è nulla da fare.

Non riesce ad evitare, dunque, la prima sconfitta di questo campionato di Serie D. La squadra è stata poco pericolosa, soffrendo molto la velocità nelle ripartenze della Virtus. Un peccato visto l'ottimo cammino fin qui fatto dai ragazzi...

