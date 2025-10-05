Un primo tempo, come detto, ricco di duelli dove spiccano sicuramente Torriani e i due centrali rossoneri, Dutu e Minotti, in mezzo al campo e davanti tanta fatica a trovare il varco giusto.
Secondo tempo: Torriani strepitoso ma non basta...—
Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo tempo, il Milan fa la partita e la Virtus, con i suoi lanci lunghi su Viscardi, riparte in contropiede. Proprio l'attaccante della Virtus al 73' conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri va Lucenti, ma sbaglia... sulla ribattuta però Viscardi non sbaglia e fa 1-0. Gli ultimi 20' minuti Oddo le prova tutte per pareggiare ma non c'è nulla da fare.
LEGGI ANCHE: Allegri: "Scudetto? Ecco quanti punti servono". Dati chiari sui gol subiti. E su Modric ...>>>
Non riesce ad evitare, dunque, la prima sconfitta di questo campionato di Serie D. La squadra è stata poco pericolosa, soffrendo molto la velocità nelle ripartenze della Virtus. Un peccato visto l'ottimo cammino fin qui fatto dai ragazzi...
© RIPRODUZIONE RISERVATA