Primo tempo: Torriani prima, e Minotti poi negano il gol alla Virtus

Un primo tempo piacevole quello andato in scena tra Virtus Ciserano e Milan Futuro. Partita molto equilibrata e con poche occasioni per parte. Nei primi 45' minuti, le migliori, delle poche, occasioni sono capitate alla Virtus Ciserano. La prima occasione è capitata a Viscardi al 9' minuto ma sulla sua strada ha trovato un grandissimo Torriani che con un autentico miracolo nega il vantaggio alla squadra di casa. La secondo occasione è capitata a Lozza al minuto 26', dopo un pallone perso dal Milan a centrocampo, ne approfitta Viscardi, il quale punta e salta Dutu e mette in mezzo per Lozza, ma salva tutto Minotti con un intervento miracoloso.