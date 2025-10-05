Virtus Ciserano-Milan Futuro: ecco le formazioni ufficiali

A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario.
Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Karaca; Branca, Hodzic, Geroli; Sia, Domniței, Magrassi. All.: Oddo.
A disposizione: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic.
Da una parte una squadra esperta e consolidata in Serie D, dall'altra una squadra giovane ma con tanto carattere e fame di riscattare la passata stagione. Si prospetta essere una partita divertente e ricca di emozioni, seppur con tante assenze sponda rossonera. Infatti, mister Oddo in vista di questo match ha dovuto rinunciare a Sala ( impegnato al Mondiale U20) oltre che a Bonomi e Chaka Traore (infortunati).
