Virtus Ciserano-Milan Futuro: ecco le formazioni ufficiali

Da una parte una squadra esperta e consolidata in Serie D, dall'altra una squadra giovane ma con tanto carattere e fame di riscattare la passata stagione. Si prospetta essere una partita divertente e ricca di emozioni, seppur con tante assenze sponda rossonera. Infatti, mister Oddo in vista di questo match ha dovuto rinunciare a Sala ( impegnato al Mondiale U20) oltre che a Bonomi e Chaka Traore (infortunati).