Virtus Ciserano-Milan Futuro: ecco le scelte di Oddo! C’è Torriani, panchina per Eletu

Virtus Ciserano-Milan Futuro: ecco le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Virtus Ciserano-Milan Futuro: match in programma alle 15:00 allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG) e valido per la sesta giornata della Serie D 2025/26.
Francesco De Benedittis

Sono da poco ufficiali le formazioni di Virtus Ciserano-Milan Futuro, match valido per la sesta giornata della Serie D 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 15 allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG). Ecco dunque gli schieramenti scelti da due allenatori: Nicola Valenti e Massimo Oddo!

Virtus Ciserano-Milan Futuro: ecco le scelte di Oddo!

Virtus Ciserano Bergamo (4-3-3): Cavalieri; De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti; Legramandi, Adenyo, Marin; Fornari, Lozza, Viscardi. All.: Valenti.

A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario.

Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Karaca; Branca, Hodzic, Geroli; Sia, Domniței, Magrassi. All.: Oddo.

A disposizione: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic.

Da una parte una squadra esperta e consolidata in Serie D, dall'altra una squadra giovane ma con tanto carattere e fame di riscattare la passata stagione. Si prospetta essere una partita divertente e ricca di emozioni, seppur con tante assenze sponda rossonera. Infatti, mister Oddo in vista di questo match ha dovuto rinunciare a Sala ( impegnato al Mondiale U20) oltre che a Bonomi e Chaka Traore (infortunati).

