QUI MILAN FUTURO—
Forte del morale alto accumulato grazie agli ultimi risultati, i rossoneri guardano con fiducia al primo impegno del loro mese di ottobre. Partita che precede una sosta forzata dalle assenze dei giocatori convocati con le nazionali che hanno portato al rinvio delle sfide originariamente previste la prossima settimana contro Varesina (Coppa Italia, si giocherà mercoledì 29 alle 14.30) e Breno (da definire). Non ci sono giocatori squalificati o diffidati, con Mister Oddo che potrà quindi fare le sue scelte tenendo conto soltanto delle indisponibilità dettate da infortuni - si segnalano Bonomi e Traorè - o impegni con le nazionali (per esempio quella di Emanuele Sala, in campo con l'Italia al Mondiale Under 20 in Cile). Da menzionare anche il primo contratto da professionista firmato in settimana da Matteo Geroli
QUI VIRTUS CISERANO BERGAMO
Reduce dall'11° posto della passata stagione, i bergamaschi hanno operato un nutrito rinnovamento. Dall'allenatore (Nicola Valente) a diversi innesti tra i vari reparti, su tutti il capitano Matteo Lucenti: centrale d'esperienza, proveniente dalla C e cresciuto nella Cremonese. Da sottolineare anche la presenza del 38enne attaccante Ferrario, cresciuto nelle giovanili rossonere e non impiegato nelle ultime partite. La Virtus Ciserano tende ad adottare un 4-3-3, e finora ha fatto percorso netto in Coppa (doppio 1-0 su Scanzorosciate e Villa Valle) e ottenuto 6 punti in cinque giornate di campionato frutto di una vittoria (2-0 ancora sullo Scanzorosciate), una sconfitta (0-1 sul campo del Chievo) e tre 1-1 contro Casatese, Leon e Caldiero nell'ultimo turno. Nessun giocatore squalificato o diffidato.
DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV
La Virtus Ciserano Bergamo trasmette le proprie partite casalinghe in diretta streaming su YouTube. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.
QUI SERIE D
Squadra arbitrale sarda per la sfida di Ciserano: a dirigere l'incontro sarà l'arbitro Salvatore Fresu (Sassari), assistito dai guardalinee Pisu (Oristanio) e Piras (Olbia).
La 6ª giornata del Girone B di Serie D si aprirà sabato 4 ottobre con l'anticipo delle 20.30 tra ChievoVerona e Caldiero Terme. Questa, invece, la programmazione di domenica 5 alle 15.00: Casatese Merate-Breno, Castellanzese-Real Calepina, Leon-Oltrepò, Pavia-Folgore Caratese, Scanzorosciate-Villa Valle, Varesina-Brusaporto, Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro, Vogherese-Sondrio.
Questa la classifica attuale: Folgore Casatese 13; Milan Futuro 11; Real Calepina e ChievoVerona 10; Brusaporto 9; Villa Valle, Breno e Caldiero Terme 7; Castellanzese, Virtus Ciserano Bergamo, Casatese Merate e Oltrepò (-1) 6; Leon 5; Varesina 4; Pavia e Scanzorosciate 3; Vogherese 2; Sondrio 0.
