Il Milan Futuro sorride ancora: abbattuto lo Scanzorosciate per 3-0

Nel pomeriggio di ieri, tra le mura dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno ( VA ), è andata in scena Milan Futuro-Scanzorosciate , partita valida per la 5^ giornata della Serie D 2025-2026 . I rossoneri di Oddo hanno conquistato i 3 punti con una bella prestazione condita dai gol di Ibrahimović , Sia e Borsani. In merito, il club di via Aldo Rossi ha diramato un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Un gran bel pomeriggio, quello del Milan Futuro: a Solbiate Arno i rossoneri - in campo oggi con l'Away kit - hanno ottenuto la terza vittoria in campionato, superando lo Scanzorosciate per 3-0. Un'affermazione netta arrivata nel finale di partita, quando dopo essersi sbloccata la squadra di Oddo ha colpito con cinismo e determinazione. Ibrahimović al 75', Sia al 78' e Borsani all'87' i marcatori: per il primo e il terzo si tratta della primissima rete con il Milan Futuro, mentre per il classe 2006 è il bis dopo il bel gol segnato al ChievoVerona.