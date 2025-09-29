Il Milan Futuro sorride ancora: abbattuto lo Scanzorosciate per 3-0

Ed è proprio la squadra scaligera che superiamo in classifica grazie al risultato odierno, accorciando anche le distanze dalla vetta grazie al pareggio della Folgore Caratese. Tante buone notizie per Mister Oddo in 90' contraddistinti soprattutto dall'apporto dei subentrati: oltre agli stessi Ibrahimović e Borsani da citare anche Magrassi, riscattatosi dopo un calcio di rigore sbagliato con il bell'assist per il terzo centro rossonero. Segnali positivi anche sul fronte difensivo, con un Torriani sempre attento e perlopiù inoperoso. Avanti così, verso il prossimo impegno che proporrà la trasferta sul campo della Virtus CiseranoBergamo.
LA CRONACA
Inizio con buon piglio dei rossoneri, fatto di tanto possesso per provare a mettere alle corde gli ospiti. Al 6' il primo tentativo di Perrucci, conclusione debole che viene controllata da Colleoni, mentre all'11' Balentien si lancia in area ma viene chiuso al momento del tiro dalla difesa avversaria. Ci prova lo Scanzorosciate, soprattutto con le iniziative di Belloli, per esempio quando al 32' la sua girata di destro trova la risposta di Torriani. Torna a farsi vedere in avanti il Milan Futuro in chiusura di tempo, senza però produrre occasioni degne di nota e capaci di scardinare l'insistente pressing ospite.
La ripresa vede invece gli ospiti approcciare con un maggior piglio, ma i tentativi di Dieng e Belloli non pagano dividendi. Mister Oddoprova a girarla coi cambi, alzando il baricentro della squadra. Le occasioni latitano ma la partita cambia con un episodio, quello che arriva al 73': verticale di Ibrahimović verso il centro dell'area, taglio di Sia che viene atterrato da Marsetti. È calcio di rigore: dal dischetto va Magrassi, Colleoni para ma sulla respinta Ibrahimović è il più lesto di tutti a mettere in gol col mancino. Lo Scanzorosciate si sbilancia in avanti e il Milan Futuro raddoppia subito con il bell'esterno in controbalzo di Sia al 78'. Ci prova Binetti, ma sulla ripartenza arriva all'87' il tris rossonero: filtrante di Magrassi per Borsani che col sinistro trova la sua prima rete col Milan Futuro. Nel recupero non cambia il risultato, vinciamo noi!
IL TABELLINO
MILAN FUTURO-SCANZOROSCIATE 3-0
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Perrucci (13'st Cappelletti), Vladimirov, Duțu, Karaca; Sia, Hodzic, Geroli (13'st Branca); Perina (13'st Magrassi), Domniței (26'st Borsani), Balentien (17'st Ibrahimović). A disp.: Bouyer; Minotti; Mancioppi, Viana Seedorf. All.: Oddo.
SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni; Marsetti, Ruggeri, Grassia; Poli (44'st Panza), Dieng (44'st Mombrini), Valois, Binetti, Zambelli (37'st Gueye); Belloli, Haoufadi (40'st Cappadonna). A disp.: Calzaferri, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Scuderi. All.: Delpiano.
Arbitro: Borello di Nichelino.
Gol: 30'st Ibrahimović (MF), 33'st Sia (MF), 43'st Borsani (MF)
Ammoniti: 34' Geroli (MF), 24'st Binetti (S), 31'st Hodzic (MF), 45'st Valois (S).
Note: al 30'st Colleoni (S) para il rigore di Magrassi (MF)
