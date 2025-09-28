Serie D, Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: tre punti con un quarto d’ora di fuoco

Un paio di iniziative ospiti, senza fortuna, di Oumar Dieng (9') e Soufian Haoufadi (15') senza esito, segnalano, però, come gli ospiti siano in partita eccome. I ritmi della partita sono bassi, il pallone non circola troppo velocemente e i bergamaschi riescono - con la loro folta linea di centrocampo - a contenere bene la manovra dei rossoneri di Oddo. Il quale, da bordo campo, urla ai suoi di giocare più rapidamente e a due tocchi.

Al 29' sono ancora gli ospiti ad andare un po' più vicino al vantaggio quando, sul traversone dalla destra di Lorenzo Poli, Haoufadi - per pochi centimetri - non arriva all'appuntamento con il tap-in vincente proprio sotto rete. Lo Scanzorosciate, minuto dopo minuto, alza il proprio baricentro e si fa sempre più pericoloso. Al 32', infatti, dopo una palla persa in malo modo da Diego Sia a metà campo, arriva al tiro Filippo Belloli: il portiere rossonero, Lorenzo Torriani, si oppone con bravura di pugno.

Nonostante sia il Milan Futuro a tenere in mano il pallino del gioco, è di fatto lo Scanzorosciate, con una difesa attenta e un contropiede ficcante, a collezionare quindi le principali occasioni di una prima frazione di gioco che termina - non potrebbe essere altrimenti, 0-0 al 'Chinetti'.

Serie D, Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: la cronaca del secondo tempo — La ripresa si apre con uno Scanzorosciate ancora più agguerrito e vicino al gol in due circostanze. Prima con Dieng (47'), che spara fuori da ottima posizione in area di rigore del Milan Futuro. Poi con Belloli (49'), la cui conclusione insidiosa - deviata - termina di poco in calcio d'angolo.

Balentien, che dalla posizione di centravanti torna ad occupare quella a lui più congeniale di esterno destro d'attacco, prova a svegliare un po' i rossoneri con un paio di vigorose accelerate sulla destra. Dal suo piede migliore, il sinistro, partono un paio di giocate interessanti nei primi 10' della ripresa. Purtroppo, un po' fini a loro stesse.

Poco prima dell'ora di gioco Oddo manda in campo tre nuovi elementi, tra cui Simone Branca e Andrea Magrassi, affidandosi, quindi, all'esperienza di due giocatori che hanno a lungo militato nella terza serie. Il Milan Futuro, oltre che sotto tono, è anche sfortunato perché, al 62', Balentien si accascia a terra e chiede il cambio: al suo posto dentro Maximilian Ibrahimović.

Non è una gran partita, bisogna ammettere, questo Milan Futuro-Scanzorosciate: lo spettacolo latita. I rossoneri faticano, esattamente come nel primo tempo, a trovare varchi e a creare palle-gol, anche soltanto potenziali. Anzi sono gli ospiti che, pur difendendosi egregiamente, con linee molto compatte, a diventare pericolosi le rare volte che si affacciano dalle parti di Torriani.

Oddo prova a giocarsi la carta Emanuele Borsani a 20' dal termine, ma sono gli altri subentrati, di fatto, a decidere il match. Ibrahimović, con un pallone in verticale, mette Sia - passato alle spalle del difensore - davanti al portiere. Colleoni lo atterra in area di rigore ed è penalty per il Diavolo. Dal dischetto, al 75', Magrassi tira centrale e si fa respingere il tiro dal portiere ospite, ma Ibrahimović è più lesto di tutti. Arriva sulla respinta e, di sinistro, infila in diagonale l'angolo più lontano per il vantaggio del Milan Futuro!

Passa qualche minuto e i rossoneri raddoppiano. Al 78', infatti, dopo un lancio lungo dalle retrovie, Branca lancia in porta Sia. Esterno destro, forte, di prima intenzione del numero 10 del Milan Futuro e palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Colleoni. Un uno-due terrificante per i bergamaschi, puniti, con tutta probabilità, oltre i loro demeriti. Il muro difensivo eretto dagli ospiti si sfalda in via definitiva all'87', quando Magrassi, con un assist, lancia in porta Borsani. Piatto sinistro e pallone nell'angolo più lontano per il tris rossonero. Nel recupero, nulla da segnalare. Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: tre punti importanti per la squadra di Oddo.