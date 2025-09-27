Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Milan Futuro-Scanzorosciate, in programma alle ore 15:00 di domenica 27 settembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il cammino del Milan Futuro nella sua nuova avventura nel campionato Serie D. La squadra allenata da Massimo Oddo non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Casatese Merate nell'ultima giornata. Domani, alle ore 15:00, arriva in casa dei rossoneri lo Scanzorosciate. Dove vedere la partita, i numeri e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere nella preview di acmilan.com.

Milan Futuro-Scanzorosciate, tutte le informazioni

(fonte: acmilan.com)  - Quinta giornata di Serie D e nuovo banco di prova per il Milan Futuro, che ospita lo Scanzorosciate con l'obiettivo di dare continuità al percorso e mettere punti pesanti in classifica. È una sfida dal margine sottile: contano ritmo, attenzione nelle transizioni e precisione nell'ultimo passaggio. La gara arriva dopo il pareggio senza reti contro la Casatese Merate, si torna a giocare in casa alle ore 15.00 allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno (ingresso gratuito). Ecco la nostra Preview della sfida:

QUI MILAN FUTURO

La squadra di Massimo Oddo, ancora imbattutta questa stagione, arriva dallo 0-0 di mercoledì e dalla bella rimonta di domenica scorsa con il ChievoVerona. La base tattica sembra ormai ben definita con il 4-3-3 che all'occorrenza diventa repentinamente 4-2-3-1 grazie all'inserimento di ulteriori giocatori offensivi: gli esterni pronti a spingere e i trequartisti verticali, attacco guidato dai lampi di Traoré e dalla presenza di Balentien. L'obbiettivo del match è portare altri tre punti alla classifica rossonera e consolidare in questo modo la presenza nelle zone alte.

QUI SCANZOROSCIATE

Lo Scanzorosciate arriva al Chinetti reduce dal ko casalingo 0-3 col Brusaporto: passo falso che frena una classifica ancora corta per i bergamaschi (al momento 3 punti, con 1 vittoria e 3 sconfitte). Alla guida dei giallorossi c'è Alessio Del Piano, confermato in estate dopo la promozione: lo "Scanzo" viene da quattro anni di Eccellenza ma aveva già assaporato per diversi anni la D. Tra i profili da segnalare il terzino e capitano Lorenzo Zambelli, insieme a giovani innesti come Oumar Dieng in mediana e la coppia d'attacco Houfadi-Belloli.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

Arbitro dell'incontro sarà Edoardo Borello di Nichelino. Ad assisterlo, Manfredi Canale e Gianmarco Valenti, entrambi della sezione di Palermo.

Tutte le partite della 5ª giornata del Girone B di Serie D si giocano in contemporanea alle 15.00: Breno-ChievoVerona, Brusaporto-Vogherese, Caldiero terme-Virtus CiseranoBergamo, Folgore Caratese-Leon, Milan Futuro-Scanzorosciate, Sondrio-Castellanzese, Oltrepò-Casatese Merate, Real Calepina-Pavia e Villa Valle-Varesina.

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 12; ChievoVerona 9; Milan Futuro 8; Real Calepina e Oltrepò (-1) 7; Villa Valle, Breno, Caldiero Terme e Brusaporto 6; Virtus CiseranoBergamo 5; Leon 4; Castellanzese, Varesina, Casatese Merate, Scanzorosciate e Pavia 3; Vogherese 2; Sondrio 0.

