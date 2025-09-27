QUI MILAN FUTURO — La squadra di Massimo Oddo, ancora imbattutta questa stagione, arriva dallo 0-0 di mercoledì e dalla bella rimonta di domenica scorsa con il ChievoVerona. La base tattica sembra ormai ben definita con il 4-3-3 che all'occorrenza diventa repentinamente 4-2-3-1 grazie all'inserimento di ulteriori giocatori offensivi: gli esterni pronti a spingere e i trequartisti verticali, attacco guidato dai lampi di Traoré e dalla presenza di Balentien. L'obbiettivo del match è portare altri tre punti alla classifica rossonera e consolidare in questo modo la presenza nelle zone alte.

QUI SCANZOROSCIATE — Lo Scanzorosciate arriva al Chinetti reduce dal ko casalingo 0-3 col Brusaporto: passo falso che frena una classifica ancora corta per i bergamaschi (al momento 3 punti, con 1 vittoria e 3 sconfitte). Alla guida dei giallorossi c'è Alessio Del Piano, confermato in estate dopo la promozione: lo "Scanzo" viene da quattro anni di Eccellenza ma aveva già assaporato per diversi anni la D. Tra i profili da segnalare il terzino e capitano Lorenzo Zambelli, insieme a giovani innesti come Oumar Dieng in mediana e la coppia d'attacco Houfadi-Belloli.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — Arbitro dell'incontro sarà Edoardo Borello di Nichelino. Ad assisterlo, Manfredi Canale e Gianmarco Valenti, entrambi della sezione di Palermo.

Tutte le partite della 5ª giornata del Girone B di Serie D si giocano in contemporanea alle 15.00: Breno-ChievoVerona, Brusaporto-Vogherese, Caldiero terme-Virtus CiseranoBergamo, Folgore Caratese-Leon, Milan Futuro-Scanzorosciate, Sondrio-Castellanzese, Oltrepò-Casatese Merate, Real Calepina-Pavia e Villa Valle-Varesina.

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 12; ChievoVerona 9; Milan Futuro 8; Real Calepina e Oltrepò (-1) 7; Villa Valle, Breno, Caldiero Terme e Brusaporto 6; Virtus CiseranoBergamo 5; Leon 4; Castellanzese, Varesina, Casatese Merate, Scanzorosciate e Pavia 3; Vogherese 2; Sondrio 0.