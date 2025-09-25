Il Milan Futuro non va oltre il pareggio con la Casatese Merate: il match

Resta invece imbattuta in stagione la formazione di Oddo, con 4 vittorie e 2 pareggi tra campionato e Coppa Italia di categoria. Da segnalare, dopo l'esordio ufficiale in Prima Squadra contro il Lecce di martedì, altri minuti in cascina per David Odogu, titolare e in campo per 90'. Il prossimo impegno è in programma per domenica alle 15.00 al Chinetti di Solbiate contro lo Scanzorosciate, un'altra valida occasione per vedere all'opera i nostri giovani e per proseguire la striscia positiva.

LA CRONACA

Inizio deciso dei padroni di casa, che collezionano una serie di calci d'angolo, senza mai impensierire veramente il portiere rossonero di giornata, Matteo Pittarella. Al 20' è lo stesso estremo difensore ad azionare il contropiede di Balentien, che dribbla il diretto avversario ma calcia sull'esterno della rete. Rossoneri che tengono il pallino del gioco e provano ad affondare nuovamente al 37', quando Balentien costruisce una buona opportunità per Sia, che in area di rigore non riesce a controllare il pallone e lascia sul piatto una buona occasione. Non ci sono altre occasioni nel primo tempo, si va al riposo sul risultato di 0-0.

Subito Milan Futuro a inizio ripresa, al 50' Balentien serve Perina in area di rigore, la conclusione viene prima deviata e poi parata da Bragotto. Primi cambi per Oddo al 55': dentro Perrucci e Asanji per Perina e Cappelletti, ma è sempre Balentien il più attivo in fase offensiva, con un paio di conclusioni respinte senza però grande pericolosità. Al 26' dentro anche Domnitei e Ossola, ma tra il 32' e il 37' i padroni di casa si rendono pericolosi, prima con Goffi e poi con un colpo di testa di Milani parato da Pittarella. All'89' occasionissima per noi: Sia calcia sfruttando l'uscita sbagliata del portiere, Asanji in area piccola devia alto.

IL TABELLINO

CASATESE MERATE-MILAN FUTURO 0-0

CASATESE MERATE (3-5-2): Bragotto; Pozzoli, Milani, Ferrante; Crotti, Losa, Mecca (19'st Mendola), Carannante (46'st Avinci), Geddo; Gningue (15'st Goffi), Isella. A disp.: Lionetti; Bolis, Braida, Diana, Duca, Servietti. All.: Commisso.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti (10'st Perrucci), Duțu, Odogu, Karaca; Geroli (34'st Minotti), Hodzic (26'st Ossola), Branca; Balentien (26'st Domnitei), Perina (10'st Asanji), Sia. A disp.: Bianchi, Bouyer; Mancioppi, Minotti, Perera. All.: Oddo.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato.

Ammoniti: 8' Hodzic (MF), 33' Gningue (C), 35'st Carannante (C).