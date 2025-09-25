Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Il Milan Futuro non va oltre il pareggio con la Casatese Merate: il match

MILAN FUTURO

Il Milan Futuro non va oltre il pareggio con la Casatese Merate: il match

Milan Futuro, Oddo verso il Chievo: 'Sfida impegnativa. Vogliamo crescere'
Nella giornata di ieri è andata in scena la quarta giornata di Serie D dove il Milan Futuro, contro la Casatese Merate, ha pareggiato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri è andata in scena la quarta giornata di Serie D. Il Milan Futuro, in trasferta contro la Casatese Merate, ha collezionato un pareggio poco entusiasmante: 0-0 sul campo. Con il punto strappato ieri, i rossoneri di Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, salgono a quota 8 punti in classifica. Il Milan, con un comunicato sul proprio sito web, ha fatto un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Pochi sussulti e nessuna rete nel turno infrasettimanale di Serie D valido per la 4ª giornata di campionato. A Merate, contro la Casatese Merate, i rossoneri di Oddo rimediano un pareggio per 0-0, al termine di una partita molto bloccata e un po' sotto ritmo. Con questo risultato, saliamo a quota 8 punti in campionato, momentaneamente al secondo posto. Cinque cambi di formazione rispetto al successo di domenica contro il Chievo in rimonta, non sono bastati per superare la resistenza dei padroni di casa, che ottengono così il secondo pareggio consecutivo in campionato.

LEGGI ANCHE

Resta invece imbattuta in stagione la formazione di Oddo, con 4 vittorie e 2 pareggi tra campionato e Coppa Italia di categoria. Da segnalare, dopo l'esordio ufficiale in Prima Squadra contro il Lecce di martedì, altri minuti in cascina per David Odogu, titolare e in campo per 90'. Il prossimo impegno è in programma per domenica alle 15.00 al Chinetti di Solbiate contro lo Scanzorosciate, un'altra valida occasione per vedere all'opera i nostri giovani e per proseguire la striscia positiva.

LA CRONACA

Inizio deciso dei padroni di casa, che collezionano una serie di calci d'angolo, senza mai impensierire veramente il portiere rossonero di giornata, Matteo Pittarella. Al 20' è lo stesso estremo difensore ad azionare il contropiede di Balentien, che dribbla il diretto avversario ma calcia sull'esterno della rete. Rossoneri che tengono il pallino del gioco e provano ad affondare nuovamente al 37', quando Balentien costruisce una buona opportunità per Sia, che in area di rigore non riesce a controllare il pallone e lascia sul piatto una buona occasione. Non ci sono altre occasioni nel primo tempo, si va al riposo sul risultato di 0-0.

Subito Milan Futuro a inizio ripresa, al 50' Balentien serve Perina in area di rigore, la conclusione viene prima deviata e poi parata da Bragotto. Primi cambi per Oddo al 55': dentro Perrucci e Asanji per Perina e Cappelletti, ma è sempre Balentien il più attivo in fase offensiva, con un paio di conclusioni respinte senza però grande pericolosità. Al 26' dentro anche Domnitei e Ossola, ma tra il 32' e il 37' i padroni di casa si rendono pericolosi, prima con Goffi e poi con un colpo di testa di Milani parato da Pittarella. All'89' occasionissima per noi: Sia calcia sfruttando l'uscita sbagliata del portiere, Asanji in area piccola devia alto.

IL TABELLINO

CASATESE MERATE-MILAN FUTURO 0-0

CASATESE MERATE (3-5-2): Bragotto; Pozzoli, Milani, Ferrante; Crotti, Losa, Mecca (19'st Mendola), Carannante (46'st Avinci), Geddo; Gningue (15'st Goffi), Isella. A disp.: Lionetti; Bolis, Braida, Diana, Duca, Servietti. All.: Commisso.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti (10'st Perrucci), Duțu, Odogu, Karaca; Geroli (34'st Minotti), Hodzic (26'st Ossola), Branca; Balentien (26'st Domnitei), Perina (10'st Asanji), Sia. A disp.: Bianchi, Bouyer; Mancioppi, Minotti, Perera. All.: Oddo.

LEGGI ANCHE: I dubbi sul 'Bebote' spingono il Milan sul mercato: può scaldarsi questa pista >>>

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato.

Ammoniti: 8' Hodzic (MF), 33' Gningue (C), 35'st Carannante (C).

Leggi anche
Milan Futuro-Chievo, Sia: “Quest’anno per me è fondamentale quindi darò il 100%”
Milan Futuro-Chievo, Oddo: “Abbiamo fatto sicuramente una buona partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA