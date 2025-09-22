Al termine di Milan Futuro-Chievo Verona, Diego Sia - tra i protagonisti del match - ha commentato la prestazione. Le sue parole
Diego Sia è stato tra i protagonisti della vittoria in rimonta sul Chievo Verona del Milan Futuro (3-2). Con un gol, il ragazzo classe 2006 ha avviato la rimonta ed è dunque stato decisivo per l'andamento della gara. Al termine della partita, il fantasista rossonero ha commentato sia la prestazione della squadra sia la propria prestazione, soffermandosi sugli step di crescita che gli sono richiesti nel suo percorso di maturazione. Il suo allenatore Massimo Oddo, infatti, lo sta responsabilizzando. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.
Milan Futuro-Chievo Verona, le parole di Sia
—
Le parole di Diego Sia: "Siamo contentissimi. Abbiamo lavorato tutta la settimana, anche se è un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni. Però penso che la reazione sia stata bellissima e fondamentale per portarci alla vittoria".