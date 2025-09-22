Diego Sia è stato tra i protagonisti della vittoria in rimonta sul Chievo Verona del Milan Futuro (3-2). Con un gol, il ragazzo classe 2006 ha avviato la rimonta ed è dunque stato decisivo per l'andamento della gara. Al termine della partita, il fantasista rossonero ha commentato sia la prestazione della squadra sia la propria prestazione, soffermandosi sugli step di crescita che gli sono richiesti nel suo percorso di maturazione. Il suo allenatore Massimo Oddo, infatti, lo sta responsabilizzando. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.