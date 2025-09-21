Nel secondo tempo il Milan, riparte da dove aveva lasciato, segnando subito il gol del pareggio con Chaka Traore. Il Milan ci crede e continua ad attaccare, ed infatti al minuto 53' completa la rimonta grazie ad un grande gol dalla distanza di Cappelletti. Successivamente alla rimonta i rossoneri continuano a gestire fino agli ultimi minuti, quando il Chievo si rimette in partita e prova a cercare il pareggio.

La squadra di Oddo però si difende con le unghie e con i denti e porta a casa una vittoria importantissima. Oddo dunque può essere contento della grandissima reazione della sua squadra, che è riuscita a vincere in rimonta contro una squadra esperta e forte come il Chievo.