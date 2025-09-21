Pianeta Milan
Milan Futuro-Chievo 3-2: rimonta e carattere, Sala e Traore indemoniati

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno è andato in scena il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D. Ecco il nostro commento alla partita terminata 3-2 per la squadra di Massimo Oddo
Francesco De Benedittis

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di di Solbiate Arno (VA), è andato in scena Milan Futuro-Chievo: match valido per la terza giornata della Serie D 2025/26. La partita è terminata sul risultato di 0-0 in favore della squadra di Massimo Oddio/ Fabrizio Cacciatore. Ecco il racconto del match!

Serie D: Milan Futuro-Chievo, il racconto della partita

Primo tempo: la magia di Sala da speranza al Milan

Un primo tempo subito in salita per la squadra di Oddo, che al 12' si trova già sotto di un gol: l' incredibile pallonetto di D'Este che punisce l'incertezza in uscita di Bouyer. Al 32' le cose si complicano ulteriormente: il Chievo raddoppia con De Cerchio, che sfrutta un errore di Sala e punisce i rossoneri. Quando la situazione sembrava sfuggita di mano, il Milan si fa coraggio e, guidato da un grande Sala, chiude il primo tempo accorciando le distanze: al 42' proprio Sala inventa una magia e piazza il pallone sotto l'incrocio.

Secondo tempo: Traore e Cappelletti completano la rimonta

Nel secondo tempo il Milan, riparte da dove aveva lasciato, segnando subito il gol del pareggio con Chaka Traore. Il Milan ci crede e continua ad attaccare, ed infatti al minuto 53' completa la rimonta grazie ad un grande gol dalla distanza di Cappelletti. Successivamente alla rimonta i rossoneri continuano a gestire fino agli ultimi minuti, quando il Chievo si rimette in partita e prova a cercare il pareggio.

La squadra di Oddo però si difende con le unghie e con i denti e porta a casa una vittoria importantissima. Oddo dunque può essere contento della grandissima reazione della sua squadra, che è riuscita a vincere in rimonta contro una squadra esperta e forte come il Chievo.

