Milan Futuro, calendario di ottobre importante per Oddo: ecco gli impegni

SERIE D—
6ª giornata, Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro, domenica 5 ottobre alle 15.00 (YouTube) - Stadio Carlo Rossoni, Ciserano (BG)
7ª giornata, Breno-Milan Futuro, da definire - CS Comunale "Tassara", Breno (BS)
8ª giornata, Milan Futuro-Caldiero Terme, domenica 19 ottobre alle 15.00 (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA) - da confermare
9ª giornata, Folgore Caratese-Milan Futuro, domenica 26 ottobre alle 15.00 (Sportitalia) - Sportitalia Arena, Carate Brianza (MB) - da confermare
COPPA ITALIA DI SERIE D.—
Trentaduesimi di finale, Milan Futuro-Varesina, da definire - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA).
