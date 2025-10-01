Milan Futuro, calendario di ottobre importante per Oddo: ecco gli impegni

Ottimo inizio dell'avventura del Milan Futuro nel campionato di Serie A: solo la Folgore Caratese al momento è davanti in classifica ai rossoneri (13 punti contro 11 nel gruppo B del campionato). La squadra di Massimo Oddo non ha ancora perso in stagione e si preparare a un mese di ottobre davvero ricco di partite e impegni. Ecco tutti gli appuntamenti e il calendario.