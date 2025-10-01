Pianeta Milan
Milan Futuro, calendario di ottobre importante per Oddo: ecco gli impegni

Mese di ottobre molto importante per tutto il Milan: ecco il calendario del Milan Futuro di Massimo Oddo. Tante gare e sfide in Serie D
Emiliano Guadagnoli
Ottimo inizio dell'avventura del Milan Futuro nel campionato di Serie A: solo la Folgore Caratese al momento è davanti in classifica ai rossoneri (13 punti contro 11 nel gruppo B del campionato). La squadra di Massimo Oddo non ha ancora perso in stagione e si preparare a un mese di ottobre davvero ricco di partite e impegni. Ecco tutti gli appuntamenti e il calendario.

Milan Futuro, il calendario di ottobre per Oddo

(fonte: acmilan.com) - Imbattuti tra campionato e coppa dopo i primi impegni stagionali, i giovani rossoneri di Oddo si apprestano a vivere un mese ricco di esami di maturità. In un calendario che dovrà tenere conto della riprogrammazione delle sfide con Varesina e Breno - rinviate per gli impegni delle nazionali - spiccano gli incroci col Caldiero Terme (affrontato lo scorso anno in Coppa Italia di Serie C) e contro la Folgore Caratese, attuale capolista del girone B con due punti di vantaggio su Duțu e compagni.

SERIE D

6ª giornata, Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro, domenica 5 ottobre alle 15.00 (YouTube) - Stadio Carlo Rossoni, Ciserano (BG)

7ª giornata, Breno-Milan Futuro, da definire - CS Comunale "Tassara", Breno (BS)

8ª giornata, Milan Futuro-Caldiero Terme, domenica 19 ottobre alle 15.00 (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA) - da confermare

9ª giornata, Folgore Caratese-Milan Futuro, domenica 26 ottobre alle 15.00 (Sportitalia) - Sportitalia Arena, Carate Brianza (MB) - da confermare

COPPA ITALIA DI SERIE D.

Trentaduesimi di finale, Milan Futuro-Varesina, da definire - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA).

