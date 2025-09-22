Milan Futuro-Chievo, Oddo: “Abbiamo fatto sicuramente una buona partita”

Il Milan Futuro si è imposto ieri in casa contro il Chievo Verona per 3-2 . Si è trattata di una vittoria importante, soprattutto per come è arrivata. I rossoneri hanno vinto in rimonta, dimostrando di non mollare mai e di avere la capacità di restare sempre in partita. Al termine della gara Massimo Oddo , l'allenatore della formazione under-23, ha rilasciato una breve intervista a commento del match.

Le parole di Oddo nel post-partita: "Abbiamo fatto sicuramente una buona partita. Anche nel primo tempo dove siamo andati sotto e dove, diciamo, abbiamo fatto due regali. Ci siamo fatti un po' gol da soli ma è normale, succede. E succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Tanti, tanti lati positivi oggi perché la squadra ha espresso un buon calcio, pur sbagliando a volte, ma con personalità. Ci ha creduto fino alla fine, ha saputo rimontare una partita che si era messa su un binario complicato. Questo è sinonimo di maturazione da parte di ragazzi che stanno crescendo e poi ci sarà sicuramente tanto, tanto da migliorare. Siamo contenti".