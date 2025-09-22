Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro-Chievo, Oddo: “Abbiamo fatto sicuramente una buona partita”

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato al termine della gara contro il Chievo Verona commentando la prestazione della squadra. Le sue parole
Il Milan Futuro si è imposto ieri in casa contro il Chievo Verona per 3-2. Si è trattata di una vittoria importante, soprattutto per come è arrivata. I rossoneri hanno vinto in rimonta, dimostrando di non mollare mai e di avere la capacità di restare sempre in partita. Al termine della gara Massimo Oddo, l'allenatore della formazione under-23, ha rilasciato una breve intervista a commento del match.

Milan Futuro-Chievo Verona, le parole di Oddo

Le parole di Oddo nel post-partita: "Abbiamo fatto sicuramente una buona partita. Anche nel primo tempo dove siamo andati sotto e dove, diciamo, abbiamo fatto due regali. Ci siamo fatti un po' gol da soli ma è normale, succede. E succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Tanti, tanti lati positivi oggi perché la squadra ha espresso un buon calcio, pur sbagliando a volte, ma con personalità. Ci ha creduto fino alla fine, ha saputo rimontare una partita che si era messa su un binario complicato. Questo è sinonimo di maturazione da parte di ragazzi che stanno crescendo e poi ci sarà sicuramente tanto, tanto da migliorare. Siamo contenti".

