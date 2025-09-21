Pianeta Milan
Kirovski: “Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto”

Jovan Kirovski, dirigente che si occupa del progetto Milan Futuro, ha parlato prima della partita contro il Chievo Verona. Le sue parole
Il Milan Futuro ha vinto oggi 3-2 in rimonta contro il Chievo Verona. Una vittoria bella e importante per i ragazzi di Massimo Oddo. Adesso la formazione under-23 si trova al secondo posto nella classifica del girone B di Serie D, con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Oggi contro il Chievo, infatti, il Milan Futuro ha ottenuto la seconda vittoria, dopo quella contro il Pavia all'esordio. In settimana, invece, è arrivato il pareggio contro la Leon. Finora una curiosità particolarità riguarda la modalità con cui sono arrivate entrambe le vittorie, ossia la rimonta. Nel caso del match contro la Leon, al contrario, il pareggio è maturato in seguito a un doppio vantaggio che i rossoneri non hanno saputo gestire. L'importante è che i ragazzi di Oddo siano ancora imbattuti in questo inizio di campionato.

Nel prepartita della sfida giocata in casa dal Milan Futuro, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, ha parlato Jovan Kirovski. Il dirigente rossonero - che si occupa del progetto under-23 - ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Vivo Azzurro TV'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan Futuro-Chievo Verona, le parole di Kirovski nel pre

Su Massimo Oddo e il progetto Milan Futuro: "Con Massimo abbiamo un allenatore di grande esperienza in tutte le categorie. È stato anche giocatore del Milan e questo è importante. Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto: giochiamo con giocatori giovani. Ieri ad esempio in Primavera c’erano otto classe 2008".

Sul rapporto con lo staff della Prima Squadra: “Lavoriamo tutti insieme tutti i giorni, i nostri staff parlano tutti i giorni con quello della Prima Squadra, anche con quello della Primavera. Lavoriamo tutti i giorni insieme”.

