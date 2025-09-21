Milan Futuro-Chievo Verona, le parole di Kirovski nel pre—
Su Massimo Oddo e il progetto Milan Futuro: "Con Massimo abbiamo un allenatore di grande esperienza in tutte le categorie. È stato anche giocatore del Milan e questo è importante. Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto: giochiamo con giocatori giovani. Ieri ad esempio in Primavera c’erano otto classe 2008".
Sul rapporto con lo staff della Prima Squadra: “Lavoriamo tutti insieme tutti i giorni, i nostri staff parlano tutti i giorni con quello della Prima Squadra, anche con quello della Primavera. Lavoriamo tutti i giorni insieme”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA