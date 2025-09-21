Il Milan Futuro ha vinto oggi 3-2 in rimonta contro il Chievo Verona. Una vittoria bella e importante per i ragazzi di Massimo Oddo. Adesso la formazione under-23 si trova al secondo posto nella classifica del girone B di Serie D, con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Oggi contro il Chievo, infatti, il Milan Futuro ha ottenuto la seconda vittoria, dopo quella contro il Pavia all'esordio. In settimana, invece, è arrivato il pareggio contro la Leon. Finora una curiosità particolarità riguarda la modalità con cui sono arrivate entrambe le vittorie, ossia la rimonta. Nel caso del match contro la Leon, al contrario, il pareggio è maturato in seguito a un doppio vantaggio che i rossoneri non hanno saputo gestire. L'importante è che i ragazzi di Oddo siano ancora imbattuti in questo inizio di campionato.