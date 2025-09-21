Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di di Solbiate Arno (VA), è andato in scena Milan Futuro-Chievo: match valido per la terza giornata della Serie D 2025/26. La partita è terminata sul risultato di 3-2 in favore della squadra di Massimo Oddo. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA