Milan Futuro di rimonta, 3-2 pesante al Chievo Verona

LA CRONACA—
Al primo spiraglio il ChievoVerona la sblocca: al 12' l'incertezza in uscita di Bouyer apre il varco a D'Este, il quale ragiona e realizza un pallonetto morbido. Passa qualche secondo Sia e avrebbe già l'occasione per pareggiare, colpisce di testa quasi a botta sicura il cross di Cappelletti ma Tosi si oppone con un grande intervento. Pressing offensivo: al 20' mancino di Eletu bloccato dal portiere, al 24' Perina ci prova in acrobazia ma è impreciso. In un periodo di predominio, i rossoneri sbagliano ancora regalando il raddoppio: al 33' Sala perde il pallone, Prandini recupera e serve De Cerchio che salta Bouyer e appoggia in rete. Nel momento difficile, la riapriamo: al 42', sugli sviluppi di un angolo, Sia stoppa, sterza e a giro la mette all'incrocio.
Ricominciamo con buon piglio e dei cambi energici, al 51' Ugge salva su Perina e al 52' Pisano su Borsani. Ma il gol è nell'aria e arriva al 53' grazie a Traorè, preparazione nello stretto in area e destro rasoterra in diagonale a battere Tosi. Diavolo a gonfie vele, al 57' Cappelletti completa e firma la rimonta calciando dalla distanza e pescando il jolly all'angolino (complice anche una leggera deviazione). I clivensi rimangono in riserva di benzina, buona notizia per la squadra di Mister Oddo che può gestire la gara. Praticamente nessuna pericolosa azione offensiva fino alla fine, eccetto all'86' quando Paloschi svetta di testa mandando alto; poi nel recupero un paio di conclusioni avversarie rimpallate. Cala il sipario: 3-2.
IL TABELLINO—
MILAN FUTURO-CHIEVOVERONA 3-2
MILAN FUTURO (4-5-1): Bouyer; Cappelletti (28'st Perrucci), Duțu, Minotti (28'st Vladimirov), Karaca (1'st Borsani); Perina, Sala (1'st Geroli), Eletu, Branca, Sia; Traorè (18'st Domnitei). A disp.: Longoni; Hodzic; Asanji, Magrassi. All.: Oddo.
CHIEVOVERONA (3-5-2): Tosi; Pisano (17'st Paloschi), Sbampato, Ugge; Jassey (1'st Ischia), Campatelli (35'st Zuddas), Steffe, Prandini, Trillò (20'st Turano); D'Este (26'st Zanfisi), De Cerchio. A disp.: Napoli; Baschirotto, Napoletano; Odinelli. All.: Cacciatore.
Arbitro: Ammannati di Firenze.
Gol: 12' D'Este (CV), 33' De Cerchio (CV), 42' Sia (MF), 8'st Traorè (MF), 12'st Cappelletti (MF).
Ammoniti: 37' Trillò (CV), 25'st Cappelletti (MF), 47'st Geroli (MF).
