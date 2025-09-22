Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro di rimonta, 3-2 pesante al Chievo Verona

Ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo ha vinto in rimonta per 3-2 contro il Chievo Verona nella terza partita del girone B di Serie D
Redazione PM

(fonte: acmilan.com)

Una vittoria pesante in un pomeriggio emozionante. Milan Futuro si prende il big match della 3ª giornata della Serie D 2025/26 grazie a una bella rimonta, superando 3-2 il ChievoVerona. A Solbiate Arno si stava mettendo male, doppio svantaggio alla mezz'ora viziato da degli errori evidenti, ma i rossoneri non hanno mollato riscattandosi e uscendo alla distanza: dal prezioso gol di Sia a cavallo dell'intervallo all'importante rete in avvio di ripresa di Traorè, passando per il sigillo decisivo del giovane Cappelletti. Una dimostrazione di forza, una prestazione di volontà.

È il primo successo casalingo stagionale in campionato per la squadra di Mister Oddo, dopo il pareggio agrodolce di qualche giorno fa per aver subito il ritorno della Leon. Lezione imparata, verdetto positivo seppur col brivido iniziale. I clivensi condividono ambizioni di vertice, lottano e lotteranno per la vetta: batterli, batterli in questo modo, vale tanto. Il Diavolo avanza e si piazza da solo al secondo posto, salendo a quota 7 punti in classifica. Ci sarà poco tempo per recuperare e preparare il prossimo impegno, in programma mercoledì 24 settembre alle 16.00 a domicilio della Casatese Merate.

LA CRONACA

Al primo spiraglio il ChievoVerona la sblocca: al 12' l'incertezza in uscita di Bouyer apre il varco a D'Este, il quale ragiona e realizza un pallonetto morbido. Passa qualche secondo Sia e avrebbe già l'occasione per pareggiare, colpisce di testa quasi a botta sicura il cross di Cappelletti ma Tosi si oppone con un grande intervento. Pressing offensivo: al 20' mancino di Eletu bloccato dal portiere, al 24' Perina ci prova in acrobazia ma è impreciso. In un periodo di predominio, i rossoneri sbagliano ancora regalando il raddoppio: al 33' Sala perde il pallone, Prandini recupera e serve De Cerchio che salta Bouyer e appoggia in rete. Nel momento difficile, la riapriamo: al 42', sugli sviluppi di un angolo, Sia stoppa, sterza e a giro la mette all'incrocio.

Ricominciamo con buon piglio e dei cambi energici, al 51' Ugge salva su Perina e al 52' Pisano su Borsani. Ma il gol è nell'aria e arriva al 53' grazie a Traorè, preparazione nello stretto in area e destro rasoterra in diagonale a battere Tosi. Diavolo a gonfie vele, al 57' Cappelletti completa e firma la rimonta calciando dalla distanza e pescando il jolly all'angolino (complice anche una leggera deviazione). I clivensi rimangono in riserva di benzina, buona notizia per la squadra di Mister Oddo che può gestire la gara. Praticamente nessuna pericolosa azione offensiva fino alla fine, eccetto all'86' quando Paloschi svetta di testa mandando alto; poi nel recupero un paio di conclusioni avversarie rimpallate. Cala il sipario: 3-2.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CHIEVOVERONA 3-2

MILAN FUTURO (4-5-1): Bouyer; Cappelletti (28'st Perrucci), Duțu, Minotti (28'st Vladimirov), Karaca (1'st Borsani); Perina, Sala (1'st Geroli), Eletu, Branca, Sia; Traorè (18'st Domnitei). A disp.: Longoni; Hodzic; Asanji, Magrassi. All.: Oddo.

CHIEVOVERONA (3-5-2): Tosi; Pisano (17'st Paloschi), Sbampato, Ugge; Jassey (1'st Ischia), Campatelli (35'st Zuddas), Steffe, Prandini, Trillò (20'st Turano); D'Este (26'st Zanfisi), De Cerchio. A disp.: Napoli; Baschirotto, Napoletano; Odinelli. All.: Cacciatore.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 12' D'Este (CV), 33' De Cerchio (CV), 42' Sia (MF), 8'st Traorè (MF), 12'st Cappelletti (MF).

Ammoniti: 37' Trillò (CV), 25'st Cappelletti (MF), 47'st Geroli (MF).

