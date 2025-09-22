Milan Futuro di rimonta, 3-2 pesante al Chievo Verona

LA CRONACA

Al primo spiraglio il ChievoVerona la sblocca: al 12' l'incertezza in uscita di Bouyer apre il varco a D'Este, il quale ragiona e realizza un pallonetto morbido. Passa qualche secondo Sia e avrebbe già l'occasione per pareggiare, colpisce di testa quasi a botta sicura il cross di Cappelletti ma Tosi si oppone con un grande intervento. Pressing offensivo: al 20' mancino di Eletu bloccato dal portiere, al 24' Perina ci prova in acrobazia ma è impreciso. In un periodo di predominio, i rossoneri sbagliano ancora regalando il raddoppio: al 33' Sala perde il pallone, Prandini recupera e serve De Cerchio che salta Bouyer e appoggia in rete. Nel momento difficile, la riapriamo: al 42', sugli sviluppi di un angolo, Sia stoppa, sterza e a giro la mette all'incrocio.