Serie D, formazioni ufficiali Milan Futuro-Scanzorosciate: giocano Torriani e Balentien

L'arbitro di Milan Futuro-Scanzorosciate della Serie D sarà il signor Edoardo Borello di Nichelino (TO). I suoi assistenti saranno Manfredi Casale e Gianmarco Valenti, entrambi di Palermo. Nella scorsa stagione la partita non si è disputata, in quanto il Milan Futuro, creato nell'estate 2024 come Seconda Squadra (Under 23) del club rossonero, ha militato per il primo anno in Serie C, salvo poi retrocedere ai playout perdendo il doppio confronto contro la SPAL.