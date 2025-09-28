Pianeta Milan
Serie D, formazioni ufficiali Milan Futuro-Scanzorosciate: giocano Torriani e Balentien

Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Scanzorosciate, partita della 5^ giornata della Serie D 2025-2026 in programma alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA): queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Scanzorosciate, 5^ giornata della Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Alessio Delpiano!

Milan Futuro-Scanzorosciate, così in campo a Solbiate Arno

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Perrucci, Vladimirov, Duțu, Karaca; Geroli, Hodzic, Sia; Perina, Balentien, Domniței. A disposizione: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Viana Seedorf, Branca, Magrassi, M. Ibrahimović. Allenatore: Oddo.

SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni, Grassia, Ruggeri, Marsetti; Poli, Dieng, Binetti, Valois, Zambelli; Haoufadi, Belloli. A disposizione: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. Allenatore: Delpiano.

L'arbitro di Milan Futuro-Scanzorosciate della Serie D sarà il signor Edoardo Borello di Nichelino (TO). I suoi assistenti saranno Manfredi Casale e Gianmarco Valenti, entrambi di Palermo. Nella scorsa stagione la partita non si è disputata, in quanto il Milan Futuro, creato nell'estate 2024 come Seconda Squadra (Under 23) del club rossonero, ha militato per il primo anno in Serie C, salvo poi retrocedere ai playout perdendo il doppio confronto contro la SPAL.

