Al termine di uno dei big match più attesi della sesta giornata di Serie A, Milan e Juventus si dividono un punto ciascuno grazie ad un misero pareggio a reti inviolate. Nonostante il rigore fallito dall'americano Christian Pulisic e molte occasioni non sfruttate dai ragazzi di Massimiliano Allegri, il diavolo è riuscito comunque a dimostrare una certa solidità confermando nuovamente di essere una delle squadre più ordinate di tutto il campionato.

Pareggio senza gol: tutti i numeri di Juventus-Milan

Il pareggio, anche se è costato il primo posto in classifica, consente comunque al Milan di rimanere in top tre, portando con se diversi numeri molto interessanti. Questa è la seconda volta che il diavolo riesce a conquistare quattro clean sheet nelle prime sei giornate di Serie A: l'ultima volta era successo nella lontana stagione del 2006-2007. Durante gli ultimi confronti tra le due squadre, il risultato è rimasto sempre abbastanza basso: nelle ultime otto sfide in campionato sono stati messi a segno soltanto sei reti e, nelle ultime quattro partite, il risultato è stato lo stesso di ieri sera: 0-0.