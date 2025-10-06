Il big match di ieri sera tra Juventus e Milan ha messo in luce sia alcune difficoltà che dei i momenti positivi. Se da un lato abbiamo avuto una prestazione non al top di Christian Pulisic, che ha sbagliato un rigore procurato da Santiago Gimenez, dall'altro abbiamo avuto un super Mike Maignan, sempre vigile e attento. Con la maratona su Gatti, il portiere francese si è guadagnato il premio di MVP della partita. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero: