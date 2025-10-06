Maignan è stato semplicemente insuperabile, con parate che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi. Al 47', ha respinto un colpo di testa di Gatti a pochi passi dalla linea di porta, mentre al 23' ha neutralizzato un tiro potente di Cambiaso. La sua sicurezza tra i pali ha dato fiducia a tutta la squadra, che ha potuto contare su di lui nei momenti più critici del match.
Le statistiche parlano chiaro: 3 parate decisive e un clean sheet che confermano la sua importanza per il Milan. Maignan ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando una leadership indiscutibile e una capacità di lettura del gioco che lo rendono un elemento imprescindibile per i rossoneri. La sua prestazione è stata un faro per la squadra, che ha saputo resistere agli attacchi avversari.
Con il 54% dei voti, Maignan è stato eletto MVP dai tifosi sull'App ufficiale del Milan, superando Bartesaghi, Modrić e Pavlović. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con la consapevolezza di avere un portiere di livello mondiale tra i pali. Bravo Mike, continua così!
