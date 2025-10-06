Pianeta Milan
Juventus-Milan, Mauro: “Da una partita di questo livello ti aspetti di più”

Juventus-Milan 0-0 è stata una partita abbastanza noiosa, con pochi squilli da ambo le parti. Ecco il commento di Massimo Mauro - ex calciatore e ora opinionista - a 'Pressing', trasmissione di 'SportMediaset'
Il big match della sesta giornata di Serie A, Juventus-Milan, non ha rispettato le attese. Il primo tempo, in particolare, è stato piuttosto noioso. Nel secondo tempo, invece, le squadre hanno cercato di affacciarsi più in avanti. Soprattutto i rossoneri hanno avuto le migliori occasioni per sbloccare il match e portarsi in vantaggio. Le chances create, tuttavia, sono anche state sprecate. Di seguito, si riporta il commento alla partita di Massimo Mauro. L'ex calciatore - ora opinionista - ha parlato nel post-partita sulle reti 'Mediaset', durante la trasmissione 'Pressing'.

Juventus-Milan, il commento di Mauro

Le parole dell'opinionista: "In 90' il Milan ha avuto tre occasioni con il rigore, Leao e Gimenez, la Juventus solo una con Gatti. Da una partita di questo livello ti aspetti di più. Leao? Un giocatore come lui non dovrebbe fare certi errori, ma può capitare di sbagliare".

Mauro, ricapitolando in breve le occasioni avute durante la partita, ha espresso il suo giudizio: il Milan avrebbe meritato la vittoria. Inoltre, ha smorzato le critiche nei confronti di Rafael Leao. Il fenomeno portoghese è stato bersagliato da più parti per i due errori commessi sotto porta. Infine, è ancor più interessante la sua considerazione centrale: "da una partita di questo livello ti aspetti di più". La qualità in campo, infatti, era diffusa da entrambe le parti. Eppure, si è visto poco a livello di produzione offensiva. Si è avuta l'impressione che le squadre abbiano voluto limitare i danni, più che infliggerli agli avversari.

