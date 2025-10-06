Juventus-Milan, Mauro: “Da una partita di questo livello ti aspetti di più”

Mauro, ricapitolando in breve le occasioni avute durante la partita, ha espresso il suo giudizio: il Milan avrebbe meritato la vittoria. Inoltre, ha smorzato le critiche nei confronti di Rafael Leao. Il fenomeno portoghese è stato bersagliato da più parti per i due errori commessi sotto porta. Infine, è ancor più interessante la sua considerazione centrale: "da una partita di questo livello ti aspetti di più". La qualità in campo, infatti, era diffusa da entrambe le parti. Eppure, si è visto poco a livello di produzione offensiva. Si è avuta l'impressione che le squadre abbiano voluto limitare i danni, più che infliggerli agli avversari.