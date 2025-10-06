Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Juventus-Milan, Gabbia: “Dispiace perchè volevamo vincere. Dobbiamo analizzare…”

INTERVISTE

Juventus-Milan, Gabbia: “Dispiace perchè volevamo vincere. Dobbiamo analizzare…”

Juventus-Milan, Gabbia: “Dispiace perchè volevamo vincere. Dobbiamo analizzare…” - immagine 1
A parlare dopo il pareggio tra Juventus e Milan ai microfoni di Telelombardia è stato il difensore rossonero Matteo Gabbia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Pareggio amarissimo quello del Milan contro la Juventus. Con un rigore sbagliato da Pulisic, che lo spedisce sopra la traversa, e le numerose occasioni non concretizzate, il Milan torna a Milano con un solo punto conquistato. A parlare dopo il match ai microfoni di Telelombardia è stato il difensore rossonero Matteo Gabbia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Gabbia post Juventus-Milan

—  

"Dispiace perchè volevamo vincere e quindi non possiamo essere soddisfatti del tutto. E' giusto comunque riconoscere anche il lavoro dell'avversario, la Juve è forte. Dobbiamo prendere le cose positive della serata e analizzare con il mister e il suo staff quello che dobbiamo migliorare, così da arrivare pronti alla prossima partita e ottenere il bottino pieno che è sempre il nostro obiettivo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao ha fallito la prova del 9: ruolo non adatto o ritardo di condizione?

La nostra solidità difensiva? Grazie al mister abbiamo preparato bene la partita. Ripeto sempre che la nostra fase difensiva è un lavoro collettivo e quindi, quando non subiamo gol, bisogna fare i complimenti anche agli attaccanti e ai centrocampisti per il lavoro che fanno. Per noi difensori è più facile. Le prossime partite? Non abbiamo fatto nulla, lo sappiamo, dobbiamo continuare a lavorare e fare una grande stagione"

Leggi anche
Allegri: “Mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi ma ora penso al Milan”
Milan ed Inter, Sala: “Come si chiamerà il nuovo stadio? A me piace San Siro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA