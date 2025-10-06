A parlare dopo il pareggio tra Juventus e Milan ai microfoni di Telelombardia è stato il difensore rossonero Matteo Gabbia
Pareggio amarissimo quello del Milan contro la Juventus. Con un rigore sbagliato da Pulisic, che lo spedisce sopra la traversa, e le numerose occasioni non concretizzate, il Milan torna a Milano con un solo punto conquistato. A parlare dopo il match ai microfoni di Telelombardia è stato il difensore rossonero Matteo Gabbia. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Gabbia post Juventus-Milan
"Dispiace perchè volevamo vincere e quindi non possiamo essere soddisfatti del tutto. E' giusto comunque riconoscere anche il lavoro dell'avversario, la Juve è forte. Dobbiamo prendere le cose positive della serata e analizzare con il mister e il suo staff quello che dobbiamo migliorare, così da arrivare pronti alla prossima partita e ottenere il bottino pieno che è sempre il nostro obiettivo.