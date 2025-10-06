Il tema legato a San Siro continua ad infiammare il mondo del calcio. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale , lo stadio è ufficialmente di proprietà di Milan ed Inter . I due club, nel progetto presentato, hanno deciso di costruire il nuovo impianto proprio di fianco all'attuale Meazza. Nonostante questo grandissimo passo avanti, ora resta un punto di domanda: come si chiamerà il nuovo stadio? A parlare del tema è stato il sindaco di Milano Beppe Sala , durante celebrazioni per il 165° compleanno della polizia locale. Ecco, di seguito le sue parole:

"Come si chiamerà il nuovo stadio? È una scelta delle squadre ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".