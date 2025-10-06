Pianeta Milan
Milan, Allegri: “Leao? è indietro di condizione. Sono dispiaciuto, dobbiamo fare meglio”

A parlare ai microfoni di TeleLombardia dopo Juventus Milan è stato proprio l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Nella serata di ieri è andato in scena Juventus-Milan, match  terminato con un amarissimo 0-0. Con un rigore sbagliato da Christian Pulisic e le tante occasioni avute ma non concretizzate, il Milan di Allegri perde il primo posto in classifica. A parlare ai microfoni di TeleLombardia è stato proprio l'allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Allegri:

Le parole di Allegri post Juventus-Milan

"La cosa positiva è non aver subito gol e poi anche che siamo usciti dal campo arrabbiati perchè non siamo riusciti a vincere. Leao? E' indietro di condizione. Sta lavorando, sta migliorando, quando sarà al massimo della forma potrà fare una grande stagione.

Se sono rammaricato? Sono dispiaciuto. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo corso di più, abbiamo mosso la palla più velocemente. La squadra è uscita dal campo arrabbiata perchè dobbiamo fare tanti passi in avanti, tra cui anche il fatto che quando capiamo che l'avversario è in difficoltà bisogna fare meglio"

