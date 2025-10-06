Nella serata di ieri è andato in scena Juventus-Milan , match terminato con un amarissimo 0-0. Con un rigore sbagliato da Christian Pulisic e le tante occasioni avute ma non concretizzate, il Milan di Allegri perde il primo posto in classifica. A parlare ai microfoni di TeleLombardia è stato proprio l'allenatore del Milan . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Allegri:

Le parole di Allegri post Juventus-Milan

"La cosa positiva è non aver subito gol e poi anche che siamo usciti dal campo arrabbiati perchè non siamo riusciti a vincere. Leao? E' indietro di condizione. Sta lavorando, sta migliorando, quando sarà al massimo della forma potrà fare una grande stagione.