Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 6 giornata di Serie A: Juventus-Milan . Partita blanda, a tratti movimentata, finita con un pareggio: 0-0. Con il rigore sbagliato di Pulisic e diverse occasioni non sfruttate, il Milan di Massimiliano Allegri si porta a casa soltanto un punto, abbastanza amaro. A parlare della prestazione dei ragazzi rossoneri è stata Federica Zille . Intervenuta nel post partita ai microfoni di DAZN, Zille ha commentato il 'brutto' pareggio delle due big. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Oggi più deludente il Milan, un passettino indietro rispetto alle ultime uscite e alle ultime vittorie che aveva inanellato, rispetto alla Juventus. La Juventus è questa, è stata in linea con quello che abbiamo vistonelle ultime uscite. Il Milan è stato più attendista anche rispetto a come aveva approcciato contro il Napoli. Così conservativa la partita del Milan non me l’aspettavo, tra le due sono più delusa dal Milan che dalla Juventus”.