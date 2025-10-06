L'ex difensore del Milan , Alessandro Nesta , ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' del nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Tanti i tanti argomenti discussi, l'ex giocatore rossonero si è voluto soffermare sulla difesa, ru7olo che conosce molto bene, commentando Gabbia, Tomori e Pavlovic. Non solo i tre centrali, nesta ha voluto spendere alcune parole anche su Pervis Estupinan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, Nesta sulla difesa rossonera: "Gabbia quello che legge meglio. Ai lati..."

"Come per il centrocampo, le cose sono state fatte bene. A prescindere dalla potenza economica, è un reparto costruito con logica. Gabbia è dei tre quello che legge meglio le situazioni, è sveglio, ragiona. Ai lati ha due “animali” come Pavlovic e Tomori che hanno forza e vanno anche a mordere in avanti. In più è ovvio che il lavoro dell’allenatore li abbia aiutati, così come il supporto dei centrocampisti. Troppi palloni l’anno scorso finivano direttamente addosso alle punte avversarie"