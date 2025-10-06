L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Tanti i tanti argomenti discussi, l'ex giocatore rossonero si è voluto soffermare sulla difesa, ru7olo che conosce molto bene, commentando Gabbia, Tomori e Pavlovic. Non solo i tre centrali, nesta ha voluto spendere alcune parole anche su Pervis Estupinan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Ex Milan, Nesta sulla difesa rossonera: "Gabbia quello che legge meglio. Ai lati..."
"Come per il centrocampo, le cose sono state fatte bene. A prescindere dalla potenza economica, è un reparto costruito con logica. Gabbia è dei tre quello che legge meglio le situazioni, è sveglio, ragiona. Ai lati ha due “animali” come Pavlovic e Tomori che hanno forza e vanno anche a mordere in avanti. In più è ovvio che il lavoro dell’allenatore li abbia aiutati, così come il supporto dei centrocampisti. Troppi palloni l’anno scorso finivano direttamente addosso alle punte avversarie"