Ieri sera si è giocato Juventus-Milan , match terminato in pareggio con reti inviolate, 0-0. Con un rigore sbagliato da Christian Pulisic e le occasioni avute con Leao , il Milan di Allegri perde il primo posto e scende al terzo in classifica, a due punti da Roma e Napoli . A parlare ai microfoni della Rai è stato Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Allegri:

Juventus-Milan, parla Allegri

"Mi ha fatto molto piacere l'accoglienza dei tifosi allo stadio, abbiamo passato 8 anni meravigliosi insieme, con tutte le persone che mi hanno sostenuto quotidianamente, sorriso per le vittorie, pianto per le sconfitte, è stato molto bello. Ho ritrovato giocatori con cui ho lavorato, che mi hanno dato la possibilità alla Juventus di vincere l'ultimo trofeo della Coppa Italia quindi è stato molto bello, bisogna essere contenti ma ora devo pensare al Milan perché stiamo lavorando per centrare un obiettivo importante che è quello di tornare in Champions League e questa è la cosa più importante.