Allegri: “Mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi ma ora penso al Milan”

A parlare ai microfoni della Rai nel post partita di Juventus-Milan è stato Massimiliano Allegri, allenatori dei rossoneri
Ieri sera si è giocato Juventus-Milan, match terminato in pareggio con reti inviolate, 0-0. Con un rigore sbagliato da Christian Pulisic e le occasioni avute con Leao, il Milan di Allegri perde il primo posto e scende al terzo in classifica, a due punti da Roma e Napoli . A parlare ai microfoni della Rai è stato Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Allegri:

Juventus-Milan, parla Allegri

"Mi ha fatto molto piacere l'accoglienza dei tifosi allo stadio, abbiamo passato 8 anni meravigliosi insieme, con tutte le persone che mi hanno sostenuto quotidianamente, sorriso per le vittorie, pianto per le sconfitte, è stato molto bello. Ho ritrovato giocatori con cui ho lavorato, che mi hanno dato la possibilità alla Juventus di vincere l'ultimo trofeo della Coppa Italia quindi è stato molto bello, bisogna essere contenti ma ora devo pensare al Milan perché stiamo lavorando per centrare un obiettivo importante che è quello di tornare in Champions League e questa è la cosa più importante.

Il rigore sbagliato da Pulisic? Non lo avevo visto, ma i rigori si sbagliano, sono contento della prestazione della squadra, siamo dispiaciuti di non aver portato a casa i 3 punti contro un'ottima Juventus ma allo stesso tempo ci fa bene perché uscire arrabbiati dal campo è un bel segnale"

