Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 8 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: SOS esterni. Milan-Como in Australia, Rabiot: "Follia giocare a Perth". Toh, Coco ha una clausola da 35 milioni. Tresoldi per l'Italia. Gattuso conferma. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
