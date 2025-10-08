Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, Pioli studia le mosse anti Modric e anti Pulisic: l'analisi
Milan-Fiorentina, per Stefano Pioli il ritorno a San Siro da avversario dei rossoneri. L'allenatore della Viola studia le possibili mosse. Ecco l'analisi
Stefano Pioli si prepara a tornare a Milano da avversario: dopo la sosta per le partite delle Nazionali, infatti, la sua Fiorentina sfiderà il Milan. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore della viola avrebbe la piena fiducia della società: contro il Milan di Allegri servirà una grande prestazione per ripartire. Secondo la rosea, la prima mossa in testa di Pioli potrebbe essere puntare su Nicolussi Caviglia per cercare di fermare Luka Modric, in un vero lavoro da vertice basso. Bloccare il croato rossonero sarà il primo problema della Fiorentina.

Milan-Fiorentina, il piano di Pioli

L’altra questione, scrive il quotidiano, sarà bloccare Pulisic e la scelta dovrebbe ricadere su Marì o Pongracic che sembra più abituato a compiti di questo tipo. Con un attacco imprevedibile come quello rossonero non si escluderebbe a priori una difesa a quattro, più bloccata, come contro il Como.

Sulle fasce sfide uno contro uno: Gosens contro Saelemaekers in particolare, visto che, scrive la rosea, il Milan usa spesso la corsia di destra per attaccare.

