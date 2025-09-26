Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, brutte notizie per Pioli: salterà il match!

Brutte notizie in arrivo per Stefano Pioli. In vista della gara contro il Milan, che sarà il 19 ottobre, l'allenatore dovrà fare a meno di...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Aria di grandi sfida per il Milan. Con il match contro il Napoli ormai alle porte, i rossoneri poi dovranno affrontare anche la Juventus di Igor Tudor allo Stadium. Una trasferta molto ma molto difficile. Ma non è tutto. Dopo la Juventus, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno affrontare la Fiorentina del loro ex allenatore Stefano Pioli, in programma il 19 ottobre allo stadio di San Siro.

Milan-Fiorentina: Pioli perde una pedina, ecco chi è

—  

A saltare il match contro i rossoneri, però, sarà Tariq Lamptey. Il difensore classe 2000 si è infortunato durante l'ultima partita di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas, riportando la lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per molto tempo, dato che dovrà subire anche un intervento chirurgico. Di seguito, il comunicato della Fiorentina:

Il comunicato della Viola: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 

