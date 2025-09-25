Pianeta Milan
Ex Milan – Theo Hernandez, ci risiamo: ecco il coast-to-coast in Arabia

Ex Milan, ecco l'esordio ufficiale di Theo Hernandez con l'Al Hilal
Dopo aver scritto pagine bellissime con il Milan, Theo Hernandez continua ad incantare stupire  tutti i tifosi in Arabia Saudita
Alessia Scataglini
Nel match di campionato tra Al-Hilal e Al-Okhdood, il terzino francese ex Milan ha realizzato un gol che risulta molto ma molto simile a quello segnato con il Milan nel lontano maggio del 2022 contro l'Atalanta: un coast to coast.

Dall'Italia all'Arabia: Theo Hernandez continua ad incantare i tifosi

—  

Al 49esimo del primo tempo, il francese recupera una palla a centrocampo per poi lanciarsi velocemente in avanti, una volta arrivato al limite dell'area, ha scaricato un sinistro potentissimo che non ha lasciato scampo, ovviamente, al portiere avversario. Una rete magnifica che ha portato la squadra di Simone Inzaghi, ex allenatore dell'inter, sul 2 a 1, facendo esploderei gioia tutti i tifosi presenti allo stadio per la partita.

Dopo gli ultimi anni non proprio spettacolari al Milan, Theo Hernandez sembra essersi ripreso, tornando ad essere decisivo con le sue galoppate e i suoi magnifici gol.

