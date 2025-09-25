Ex Milan, Giroud ancora decisivo: il Lille vince 2-1 grazie al gol del francese

Dopo la Champions League prende il via anche la nuova stagione di Europa League. Già alle prime partite le emozioni son state tante. Tra le varie sfide che hanno acceso i riflettori sull'Europa questa sera, ha brillato in modo particolare la squadra allenata da Bruno Genesio. Il Lille, infatti, ha giocato contro il Brann vincendo 2 a 1 e, tra i vari protagonisti della serata, un volto ben noto al calcio italiano è tornato a brillare: stiamo parlando di Olivier Giroud.