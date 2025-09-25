Ex Milan, Giroud ancora decisivo: il Lille vince 2-1 grazie al gol del francese

Ricordiamo che Olivier Giroud ha lasciato il Milan nel 2024, dopo ben 3 stagioni, uno scudetto conquistato da assoluto protagonista e 39 gol segnati con i rossoneri.
EX MILAN
Dopo la Champions League prende il via anche la nuova stagione di Europa League. Già alle prime partite le emozioni son state tante. Tra le varie sfide che hanno acceso i riflettori sull'Europa questa sera, ha brillato in modo particolare la squadra allenata da Bruno Genesio. Il Lille, infatti, ha giocato contro il Brann vincendo 2 a 1 e, tra i vari protagonisti della serata, un volto ben noto al calcio italiano è tornato a brillare: stiamo parlando di Olivier Giroud.
L'ex numero 9 del Milan, dopo aver salutato i rossoneri e aver intrapreso una breve parentesi in America, è ritornato in Europa al servizio del Lille per continuare a dimostrare di essere un degno attaccante. Contro il Brann, l'ex Milan è andato in rete all'80esimo minuto firmando il gol del 2 a 1 consentendo al Lille di conquistare 3 punti molto fondamentali.
Ricordiamo che Olivier Giroud ha lasciato il Milan nel 2024, dopo ben 3 stagioni, uno scudetto conquistato da assoluto protagonista e 39 gol segnati con i rossoneri.
