Buone notizie per Ismael Bennacer . Il centrocampista algerino, in prestito dal Milan alla Dinamo Zagabria dell'ex rossonero Zvonimir Boban , si sta ritagliando il suo spazio. Il centrocampista classe '97 ha finalmente atto il suo esordio con la maglia del club croato nel big match contro l'Hajduk Spalato , vinto proprio dalla Dinamo in trasferta per 2-0.

Bennacer e l'esordio con la Dinamo Zagabria

Non partendo titolare ma subentrando dalla panchina al 24esimo minuto del secondo tempo, l'algerino è riuscito comunque a contribuire alla vittoria della sua nuova squadra. Al termine della partita, Bennacer ha voluto festeggiare questo nuovo traguardo con tutti i suoi tifosi e compagni di squadra. L'algerino infatti, con un post pubblicato sui propri profili social, ha condiviso tutta la sua gioia scrivendo: "Nuovi colori, stessa passione".