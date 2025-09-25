Bennacer e l’esordio con la Dinamo Zagabria

Ricordiamo che Ismael Bennacer, che non rientrava più nei piani di Allegri, è volato in Croazia il 5 settembre 2025 grazie ad un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
EX MILAN
Buone notizie per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, in prestito dal Milan alla Dinamo Zagabria dell'ex rossonero Zvonimir Boban, si sta ritagliando il suo spazio. Il centrocampista classe '97 ha finalmente atto il suo esordio con la maglia del club croato nel big match contro l'Hajduk Spalato, vinto proprio dalla Dinamo in trasferta per 2-0.
Non partendo titolare ma subentrando dalla panchina al 24esimo minuto del secondo tempo, l'algerino è riuscito comunque a contribuire alla vittoria della sua nuova squadra. Al termine della partita, Bennacer ha voluto festeggiare questo nuovo traguardo con tutti i suoi tifosi e compagni di squadra. L'algerino infatti, con un post pubblicato sui propri profili social, ha condiviso tutta la sua gioia scrivendo: "Nuovi colori, stessa passione".
Ricordiamo che Ismael Bennacer, che non rientrava più nei piani di Allegri, è volato in Croazia il 5 settembre 2025 grazie ad un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA