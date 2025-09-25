La fine di un’era: la famiglia Berlusconi saluta ufficialmente il calcio

Ormai è ufficiale: il Monza passa al fondo americano Beckett Layne Ventures. Con questa cessione, termina definitivamente una storia d'amore lunga ben 40 anni, costellata da numerosi successi: la famiglia Berlusconi lascia definitivamente il mondo del calcio. Ed è impossibile non menzionare l'uomo che ha rivoluzionato questo sport, portando il Milan nell'olimpo del calcio mondiale, facendolo diventare una delle squadre più forti e vincenti al mondo: Silvio Berlusconi.