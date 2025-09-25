Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

La fine di un’era: la famiglia Berlusconi saluta ufficialmente il calcio

Con il passaggio del Monza al fondo americano, si chiude definitivamente un capitolo di storia: la famiglia Berlusconi lascia i calcio
Ormai è ufficiale: il Monza passa al fondo americano Beckett Layne Ventures. Con questa cessione, termina  definitivamente una storia d'amore lunga ben 40 anni, costellata da numerosi successi: la famiglia Berlusconi lascia definitivamente il mondo del calcio. Ed è impossibile non menzionare l'uomo che ha rivoluzionato questo sport, portando il Milan nell'olimpo del calcio mondiale, facendolo diventare una delle squadre più forti e vincenti al mondo: Silvio Berlusconi.

Dal Milan al Monza:la famiglia Berlusconi saluta il mondo del calcio

Arrivato nel lontano 1986, acquisì un Milan in piena crisi, gravato da moltissimi debiti, trasformandolo in pochissimo tempo in una delle squadre più vincenti prima in Europa, e poi nel mondo. Nei suoi 28 anni di presidenza, Berlusconi e il suo Milan vinsero ben 28 trofei:

  • 8 campionati italiani

  • 5 Champions League

  • 6 Supercoppe Italiane

  • 5 Supercoppe Europee

  • 1 Coppa Italia

    • Tutto questo grazie anche agli innumerevoli campioni che hanno vestito la casacca rossonera: dal trio olandese formato da Van Basten, Gullit e Rijkaard, per passare poi a Boban, Savicevic, Weah e Shevchenko, senza dimenticarsi del brasiliano Kakà. E questi solo solo pochi dei campioni che son passati nel club di via Aldo Rossi.

    Dopo la lunga e vincente avventura al Milan, Berlusconi decise di investire nel Monza, squadra della sua città. In soli 3 anni, dalla Serie C, riuscì a conquistare la storica promozione in Serie A dove, nella stagione successiva, conquistò anche un bellissimo 11esimo posot.

    Con il passaggio al fondo americano, si può dire ufficialmente chiuso il capitolo che lega la famiglia Berlusconi al calcio e, non si può far altro che ringraziarli per le numerosi gioie che hanno regalato a tutti i tifosi di questo bellissimo sport, in modo particolare a quelli rossoneri e biancorossi.

