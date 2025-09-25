La fine di un’era: la famiglia Berlusconi saluta ufficialmente il calcio

Due immagini potentissime che ci dicono quanto il Milan sia cambiato (anche con Allegri) | Editoriale
Tutto questo grazie anche agli innumerevoli campioni che hanno vestito la casacca rossonera: dal trio olandese formato da Van Basten, Gullit e Rijkaard, per passare poi a Boban, Savicevic, Weah e Shevchenko, senza dimenticarsi del brasiliano Kakà. E questi solo solo pochi dei campioni che son passati nel club di via Aldo Rossi.
Dopo la lunga e vincente avventura al Milan, Berlusconi decise di investire nel Monza, squadra della sua città. In soli 3 anni, dalla Serie C, riuscì a conquistare la storica promozione in Serie A dove, nella stagione successiva, conquistò anche un bellissimo 11esimo posot.
Con il passaggio al fondo americano, si può dire ufficialmente chiuso il capitolo che lega la famiglia Berlusconi al calcio e, non si può far altro che ringraziarli per le numerosi gioie che hanno regalato a tutti i tifosi di questo bellissimo sport, in modo particolare a quelli rossoneri e biancorossi.
