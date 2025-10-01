Ex Milan, Dest: 'Con Pioli non grande feeling. Da Maldini ho imparato ...'

"Il posto sbagliato, al momento sbagliato". Il terzino Sergiño Dest racconta così la sua avventura al Milan : "Il tempismo è stato sfortunato. Io non ero al top della condizione, devo essere sincero, specie perché venivo da una situazione complicata a Barcellona. Ricordo grande fiducia da parte di Maldini e Massara fin dal primo giorno in cui sono arrivato", queste le sue parole a Gazzetta.it.

Ex Milan, Dest su Pioli, Maldini e non solo

L'attuale difensore del PSV parla anche con il rapporto del suo ex allenatore in rossonero: "Con Pioli non c’è stato grande feeling: Calabria era il capitano e giocava nel mio stesso ruolo, non era facile neanche per Pioli gestire la situazione. Il Milan rimane comunque un club incredibile. Il rapporto è sempre stato buono, con feeling intendo che avrei sperato di giocare di più onestamente. Ci tengo a dire che non ho mai avuto problemi con lui, è una brava persona. Ha fatto delle scelte e le rispetto".