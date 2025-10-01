Papà Gimenez: 'Tante voci in estate. Il Milan è il suo sogno. La verità ...'

Pianeta Milan
Il papà di Gimenez: “Ci sono state molte voci. Lui sta bene. La verità è che …”

Christian Gimenez, papà dell'attaccante del Milan Santiago, ha parlato di nuovo del figlio, delle voci di mercato estive e non solo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Christian Gimenez è tornato a parlare di suo figlio Santiago attaccante del Milan: "Ad un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan: è andato via il direttore sportivo, anche l’allenatore. La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto, quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi restasse", queste le sue parole a "Por mis pelotas" (traduzione da MilanNews).

Milan, parla il papà di Gimenez

—  

Il papà di Gimenez continua: "Quindi lui sta bene, è contento. Si sono dette tante cose durante le vacanze e tutto il resto, ma è tornato ed era in forma. Beh, in realtà stava già bene prima delle vacanze, perché questi giocatori di alto rendimento non è che debbano fare addominali tutti i giorni. Una settimana senza allenarsi non succede nulla. Non smettono mai veramente di lavorare, sono sempre attivi. E niente, è molto felice fin dall’inizio". Poi un retroscena di mercato: "Quando eravamo in Olanda, era cercato anche da altre squadre, ma quando è spuntato il Milan ha detto: “Milan”. Ed è stato tutto Milan, Milan, Milan. Tutto quello che sta vivendo lì è un sogno, e noi lo stiamo accompagnando sempre".

Christian Gimenez commenta anche il ritorno al gol di suo figlio: "E' una bella notizia. In verità parlavo molto con lui e non mi preoccupava troppo la mancanza di gol, perché si creava occasioni. Ne parlavamo molto anche con il profe Mesa, che è una sorta di mentore per la sua carriera. Tutto quello che diceva Allegri, noi lo vedevamo, ma mancava il gol. La verità è che lui è molto felice".

