Papà Gimenez: 'Tante voci in estate. Il Milan è il suo sogno. La verità ...'

Christian Gimenez è tornato a parlare di suo figlio Santiago attaccante del Milan: "Ad un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan: è andato via il direttore sportivo, anche l’allenatore. La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto , quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi restasse ", queste le sue parole a "Por mis pelotas" (traduzione da MilanNews).

Milan, parla il papà di Gimenez

Il papà di Gimenez continua: "Quindi lui sta bene, è contento. Si sono dette tante cose durante le vacanze e tutto il resto, ma è tornato ed era in forma. Beh, in realtà stava già bene prima delle vacanze, perché questi giocatori di alto rendimento non è che debbano fare addominali tutti i giorni. Una settimana senza allenarsi non succede nulla. Non smettono mai veramente di lavorare, sono sempre attivi. E niente, è molto felice fin dall’inizio". Poi un retroscena di mercato: "Quando eravamo in Olanda, era cercato anche da altre squadre, ma quando è spuntato il Milan ha detto: “Milan”. Ed è stato tutto Milan, Milan, Milan. Tutto quello che sta vivendo lì è un sogno, e noi lo stiamo accompagnando sempre".