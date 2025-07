"Sì, è stato sorprendente, uno di quelli che ha insistito di più per l'arrivo di Santi è stato Ibrahimovic, gliene siamo eternamente grati". Christian Gimenez , papà di Santiago Gimenez , ha parlato dell'arrivo del messicano al Milan con un retroscena su Ibrahimovic . Ecco le sue parole a 'Esto': "Una delle responsabilità che abbiamo, dico che abbiamo perché io sono il padre, ma anche Santi, è quella di ripagare la fiducia che Zlatan ha avuto per farci venire a Milano. Speriamo che le cose vadano bene e che Santi possa rimanere a Milano per molto tempo".

Milan, papà Gimenez: "Ibrahimovic sorprendente. Santi deve capire che ..."

Papà Gimenez continua: "Lo vedo bene, anche se non è facile il cambiamento che ha dovuto affrontare, le cose non sono andate come si immaginava, deve capire che i processi e l'adattamento da un calcio all'altro non sono facili".