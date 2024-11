Sergiño Dest, che stoccata al Milan: le parole sul motivo del fallimento fanno discutere

Sul Barcellona: "Tutto è andato molto veloce ma mi sono goduto ogni singolo minuto. Entrare in quello spogliatoio, giocare contro il Real Madrid, vincere la Coppa del Re. Non ci pensavo davvero in quel momento, ma è pazzesco se ci pensi. Vedere Messi e Antoine Griezmann lavorare da vicino è stato istruttivo. Guardandoli in allenamento e in partita, cerchi di migliorare il tuo gioco imparando cosa fanno che li rende così bravi. Spesso, è ritardando. Vedono dove devono correre o passare, ma è diverso. Vedono il quadro generale. A volte se ritardi il gioco, sembra che tu stia per passarlo, ma all'ultimo secondo cambi idea, aggiusti il ​​tuo corpo e con un tocco lo passi all'altro giocatore. Questo è imprevedibile per l'avversario e così difficile da difendere".

Sul PSV: "Il PSV era lì in un momento difficile. Hanno continuato ad avere fede e hanno creduto in me, quindi è stato importante e ne sono davvero grato. È stato difficile mentalmente perché non vuoi tornare in Eredivisie se hai giocato per questi grandi club. La mia mentalità era che avrei dato il massimo e sarei tornato in piedi. Ma poi, sfortunatamente, è arrivato l'infortunio. È stato tutto rose e fiori fino all'infortunio. Ho avuto una stagione incredibile, sono diventato campione e non sono nemmeno riuscito a giocare l'ultima partita in cui siamo diventati campioni. È stato frustrante. Da allora, ho trascorso molte ore in palestra per riportare ogni muscolo a un livello forte. Ci vuole tempo, ma sta andando bene.

Forse è un bene per me essere stabile in un club un po' più a lungo perché ho continuato a spostarmi ogni anno in un altro club. Ma non voglio nemmeno perdere tempo. Voglio ottenere il massimo dalla mia carriera. Sono contento di aver seguito questa strada. Ho fatto un sacco di errori che non farò in futuro. È solo esperienza, amico. La accetto. Non posso cambiarla. Questa è solo la strada che devo seguire in questo momento. E arriveranno cose migliori. So che tornerò".