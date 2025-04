Milan-Fiorentina, viola verso San Siro con due assenze che pesano: i convocati

La Fiorentina ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Milan: fuori due top

La Fiorentina ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. Il tecnico Raffaele Palladino ha selezionato i giocatori che prenderanno parte alla trasferta a San Siro, ma dovrà fare a meno di due importanti calciatori: Robin Gosens e Andrea Colpani. Entrambi sono ancora alle prese con problemi fisici che li hanno esclusi anche dalla partita contro l'Atalanta dello scorso weekend. La loro assenza si aggiunge a quella di altri infortunati, costringendo Palladino a fare affidamento su chi è a disposizione per cercare di portare a casa un risultato positivo contro i rossoneri.