Milan, salta Paratici e si riapre il casting. Chi per il DS? Da Tare fino a…

Sembrava tutto fatto per Paratici come nuovo DS del Milan: tutto bloccato. I casting si riaprono, con un Milan che dovrà rivedere i suoi piani

Sembrava tutto fatto, o quasi. Fabio Paratici era a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, con l’accordo già siglato sia sul piano sportivo che economico. Ma quando i contratti erano ormai sul tavolo, la trattativa ha subito una brusca frenata. A far saltare il banco sono state alcune clausole legate alla squalifica dell’ex dirigente juventino, che hanno spinto la dirigenza rossonera a una riflessione profonda e, infine, a interrompere i colloqui. Il matrimonio non s’ha da fare, almeno per ora. E così, a Casa Milan, si riapre ufficialmente il casting per il ruolo di DS.