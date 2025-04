Moretto: “Per Paratici non era chiusa! Su Guardiola al Milan dico questo”

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del Milan e dei rumors legati a Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo rossonero: "Si sta parlando tanto della questione DS-Milan, è stato detto che Fabio Paratici sarebbe diventato sicuramente il direttore sportivo del Milan e che l'accordo era stato raggiunto, che mancava solo l'ufficialità. Così non è. Tra l'altro, piccolo inciso, ho visto e letto che è stato menzionato il nome di Pep Guardiola per la panchina del Milan e, sinceramente, è un nome che voglio assolutamente smentire. Mi sembra un nome assolutamente campato per aria, non c'è mai stato nulla e non ci sarà mai nulla tra Pep Guardiola e il Milan".