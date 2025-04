Brambati: “Rischio per il Milan con De Zerbi, Paratici grande conoscitore. Su Ibra…”

"E' secondo me un grandissimo conoscitore di calciatori, nasce come talent scout e osservatore, capisce se uno ha prospettive per diventare bravo. Ma mi raccontava che tutte le volte che in quei tre anni di Juve Conte faceva le riunioni tecniche, non se ne perdeva nessuna, perché era come andare all'università e prendere una laurea. E questo la dice lunga sul fatto che avendo avuto allenatori vincenti come Allegri e Conte ha imparato tantissimo. Ricordiamoci però che quando è stato dato tutto in mano a lui alla Juve e Marotta e andato via, la Juve ha cominciato a perdere colpi. Quindi ok il ruolo di ds ma che abbia qualcuno accanto".