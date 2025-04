Abraham sulla Champions: “L’eliminazione ci ha insegnato ad essere più forti”

Sull'uscita dalla Champions League contro il Feyenoord: "Penso che nella vita ci siano sempre degli alti e bassi. Per me e la squadra si tratta di capire come superare certi momenti, vogliamo far parte di una grande competizione come la Champions League. Solo che a volte vinci e a volte perdi. L'eliminazione contro il Feyenoord è uno di quei momenti in cui dobbiamo imparare e uscirne più forti. Abbiamo ancora una chance per vincere un altro trofeo e lotteremo con tutto ciò che abbiamo. Siamo il Milan e dobbiamo sempre puntare alla vittoria".