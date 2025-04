Braida: “La Fiorentina è un avversario difficile per il Milan, partita interessante”

Ariedo Braida, storico ex dirigente del Milan, è stato ospite a Radio FirenzeViola in vista della sfida tra i rossoneri e la Fiorentina

Ariedo Braida , storico ex dirigente del Milan , è stato ospite a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento", in vista della sfida tra i rossoneri e la Fiorentina di sabato sera. Nel corso dell'intervista, Braida ha condiviso le sue considerazioni sul prossimo avversario del Milan , sottolineando le difficoltà che la squadra viola può rappresentare. Ecco un estratto delle sue parole.

"La Fiorentina sta crescendo, è lì a fare quel saltino che le permetterà di restare nell'Olimpo del calcio e lottare per grandi traguardi. C'è un'organizzazione, un centro sportivo importante, un attaccante che sembrava non avere fatto il massimo e invece ci troviamo davanti ad uno forte tra i migliori in circolazione in Italia e fuori. Kean? Firenze non è una piazza di secondo grado, per fare il saltino di cui parlavo Kean lo devi tenere ma poi dipende dai conti che devi fare e dalle ambizioni".