Serie A – Hummels annuncia l’addio al calcio: “La fine, che viaggio è stato”

Un addio elegante e riconoscente

Hummels, che ha sempre mantenuto un profilo sobrio e coerente, ha scelto di dire addio al calcio con la stessa eleganza che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Una carriera fatta di successi, trofei e, soprattutto, di un'intensa leadership in campo. La sua decisione segna la fine di un'era, ma anche un tributo a un percorso che lo ha visto protagonista in diverse delle competizioni più prestigiose al mondo.